70% de encuestados afirman que hubo revuelta social y no un golpe





01/12/2019 - 10:21:16

Página Siete.- El 70% de los de los encuestados por la empresa Mercados y Muestras para Página Siete aseguró que hubo “revuelta social” en el país y no así un “golpe de Estado”, como perciben en otros países, después de que se conoció el fraude electoral en las elecciones del 20 de octubre y constatado por una auditoría realizada por la Organización de Estados Americanos (OEA).



La protesta pacífica empezó la noche del 20 de octubre cuando Evo Morales se declaró ganador y dijo que confía en el voto rural para iniciar su cuarto mandato. Con esta declaración dejó de lado la segunda vuelta que el conteo rápido (Trep y Viaciencia) había determinado una diferencia entre Morales y Carlos Mesa del 7%.



La movilización que exigía el respeto al voto popular terminó el domingo 10 de noviembre con la renuncia de Morales por fraude electoral. A las pocas horas empezaron los disturbios que se extendieron por varias ciudades con incendios, saqueos y ataques a casas como el que sufrió la vivienda del rector de la UMSA, Waldo Albarracín, de la periodista, Casimira Lema, y de la alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón. El 5% dijo que no sabe o no responde.



El 25% de los encuestados, por Mercados y Muestras, en diez ciudades del país cree que hubo “golpe de Estado”, después de las elecciones generales del 20 de octubre y que habría precipitado la renuncia del expresidente Morales, el 10 de noviembre. Este porcentaje de personas encuestadas cree en lo que Morales dijo cuando renunció a la Presidencia: “Ha habido un golpe cívico, político y policial” y pidió entonces a la comunidad internacional que “digan la verdad sobre este golpe de Estado”. Después, Morales, desde su asilo en México, donde llegó el 12 de noviembre, lo repite todos los días.



También lo repiten los gobiernos del denominado socialismo del Siglo XXI: Nicolás Maduro de Venezuela, su colega de Cuba, Miguel Díaz-Canel, el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández. El expresidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, dijo que hubo “golpe de Estado” pero “mi amigo Evo cometió un error al intentar un cuarto mandato”.