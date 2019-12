En medio de división, el MAS convoca a ampliado nacional







01/12/2019 - 10:15:32

El Diario.- Tras la renuncia de Evo Morales a la presidencia y la detención del dirigente Gerardo García, el Movimiento Al Socialismo (MAS) quedó fragmentado e intenta reactivarse para las elecciones generales. En medio de esa crisis, la organización política tiene previsto desarrollar un ampliado nacional el próximo sábado en la ciudad de Cochabamba para definir su futuro y los próximos candidatos a la presidencia, advierten con una renovación total.



“Como organizaciones sociales y a la cabeza de nuestros dirigentes que a un están a nuestro, se ha decidido llevar un ampliado nacional el próximo sábado y planificar de qué forma se van a encarar las elecciones nacionales. Lo haremos forma orgánica y en ese ampliado vamos a decidir de qué forma se van a elegir a nuestros candidatos”, dijo el exdirigente del MAS en Cochabamba, Grover García.



A la vez in dicó que en todos los niveles de candidaturas existirá gente nueva, que represente a cada una de las organizaciones sociales del área urbana y rural de los nueve departamentos, aseguró que esa será una de sus prioridades.



La diputada de esa organización, Concepción Ortiz, el pasado jueves, adelantó que las organizaciones sociales convocarán a un ampliado general extraordinario, donde evaluarán los últimos acontecimientos que se produjeron en el país y cuál será el futuro del instrumento político.



El último ampliado del MAS en conjunto con el Conalcam se realizó hace más de tres semanas, donde definieron asumir medidas en defensa de los resultados de las elecciones del 20 de octubre que indicaban la victoria de Evo Morales. Estos fueron cuestionados por la Organización de Estados Americanos (OEA) porque encontraron varias irregularidades en los resultados, tras la realización de una auditoria.



REUNIONES



Fuentes cercanas a esa organización política indicaron que los integrantes de la dirección nacional se reunieron para evaluar una posible reestructuración de la dirigencia, tomando en cuenta que su vicepresidente, Gerardo García, está detenido en la cárcel de San Pedro, por tener vínculos con el fraude electoral en las elecciones del pasado 20 de octubre. Aunque indicaron que Morales seguirá siendo el presidente del MAS.



EL DIARIO intentó comunicarse con los integrantes de la dirección nacional, pero vanos fueron los intentos, no respondieron a las llamadas telefónicas. Incluso algunos dirigentes de la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) no quisieron hacer declaraciones hasta que se tenga una postura oficial de todos esos sectores.



A la vez, Ortiz informó que las organizaciones sociales de cada departamento están realizando ampliados regionales para trabajar en propuestas de los próximos candidatos a senadores, diputados y sugerir nombre para el binomio presidencial. Está previsto que en La Paz el encuentro se realice los próximos días.



En el caso de Cochabamba, García dijo que en esa región también se realizarán varios encuentros a cargo de los sectores sociales para definir un lineamiento y los posibles candidatos. A la vez, indicó que en cada departamento se está replicando estos mecanismos con miras a las elecciones.



CANDIDATOS



Con relación a los candidatos, los entrevistados coincidieron que todos deben ser cambiados, no deben tomar en cuenta a los que se postularon en las elecciones anuladas del pasado 20 de octubre. Debido a que se requiere gente comp0romtida con la organización política y con el denominado proceso de cambio.



El vicepresidente de las Seis Federaciones de Productores de Coca del Trópico de Cochabamba, Andrónico Rodríguez, indicó que el binomio a la presidencia deberá ser definido por la Dirección Nacional del MAS, en coordinación con el expresidente Evo Morales que se encuentra asilado en México.



García indicó que una persona no puede definir los candidatos, tienen que hacerlo las organizaciones sociales, indicó que existen dirigentes en el MAS que tienen la capacidad de ser los próximos gobernantes del país. Dijo que respetan las sugerencias que emita el expresidente Evo Morales con relación a este tema y eso también debe ser evaluado en el ampliado.