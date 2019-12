Pumari sobre Camacho: Mejor persona no podría encontrar para un binomio presidenciable





01/12/2019 - 10:10:05

El Diario.- El presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Marco Antonio Pumari, quien llegó a Santa Cruz de la Sierra para analizar la alianza con Luis Fernando Camacho y confirmar un nuevo binomio presidencial, dijo que si decide lanzarse a la arena política será con el exlíder cívico cruceño porque “mejor persona no podría encontrar”.



Pumari, en entrevista con radio El Deber, confesó que le sorprendió la renuncia de Camacho a la presidencia del Comité Cívico Pro Santa Cruz.



En contacto con EL DIARIO, agregó que en las próximas horas se conocerá su decisión después de sostener reuniones con Camacho en la capital cruceña.



“Me ha sorprendido mucho, cuando me entero por las redes sociales de que Luis Fernando Camacho ha renunciado en su directorio y que eso había sido aceptado por parte de los miembros de su directorio”, dijo Pumari en Santa Cruz.



Después de una intensa semana de gira por varios departamentos del país para agradecer a la población su participación activa en la movilización de más de 21 días en defensa de la democracia, Pumari llegó ayer a Santa Cruz para sostener una reunión con Fernando Camacho y definir su carrera electoral en pos de llegar al Gobierno.



Marco Antonio Pumari confirmó a El Deber radio que la posibilidad de postularse como binomio a la Presidencia y Vicepresidencia es grande, no confirmó si él iría a la Presidencia o Camacho o viceversa. “El orden de los factores no altera el producto”, recalcó.



A continuación, un extracto de sus declaraciones al medio cruceño.



“Hemos podido conversar a partir del pedido de algunas organizaciones que nos decían que seamos esa renovación de la política, seamos nosotros esos actores que puedan transformar Bolivia.



No lo vamos a negar, lo hemos pensado y lo hemos indicado siempre de que existe la posibilidad de tomar esa decisión pero este tema es muy difícil, porque no se trata de una persona, se trata de un compromiso de todos los bolivianos



Debe existir un compromiso y una aceptación única hasta de la misma clase política que en este momento nuevamente está pretendiendo dar la espalda al pueblo boliviano pretendiendo fraccionar, dividir cuando ya tuvieron su elección el pasado 20 de octubre.



Es una posibilidad el de aceptar una candidatura sea presidenciable o vicepresidenciable”.



“¿Con Luis Fernando Camacho?”, le pregunto la periodista a lo que respondió: “Mejor persona no puedo encontrar y le soy sincero con todas las diferencias que podamos tener”.



Sobre quién será aspirante a la Presidencia y quién a la Vicepresidencia Pumari dijo: “Esto no se trata de las personas, esto se trata de hacer lo correcto porque en este momento uno se puede aferrar a una posición de ir primero o segundo pero eso está al margen, primero pensemos en Bolivia”.



Uno de los principales argumentos para lanzarse a la arena política es que la política boliviana necesita la renovación de nuevos y jóvenes líderes políticos así como de frentes partidarios.



“Debemos entender el mensaje de la población que está pidiendo renovación, no podemos cometer el error de anteponer un interés personal, mantener los intereses de algunos sectores que siempre han vivido de la política, pero que esta vez utilizando a este binomio a esta renovación se quieran aferrar al poder”, afirmó.



Para el líder cívico la democracia en Bolivia aún está muy débil por lo que pidió a todos los bolivianos no bajar la guardia en este proceso de transición y proteger la misma hasta consolidarla, pidió además ser celosos guardianes: “No permitamos que la maldad nuevamente ingrese a Palacio de Gobierno”, enfatizó.



El liderazgo cívico regional de Marco Antonio Pumari tuvo un vertiginoso ascenso los dos últimos meses, desde las primeras movilizaciones potosinas en defensa de los recursos naturales de la región como el litio y las aguas del Silala, una huelga de hambre en La Paz, hasta el paro cívico que se fusionó con la defensa de la democracia y la protesta ante el fraude electoral orquestado por el MAS. Ahora Pumari se perfila como uno de los nuevos rostros de la política boliviana.