Primera jornada de recepción de documentos cierra sin postulantes a vocal del TSE







01/12/2019 - 10:07:51

La Paz, (ABI).- La Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) cerró el sábado la primera jornada de recepción de documentos sin ningún postulante a vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE).



"Hasta las 19:00 horas de este primer día la Comisión de Constitución no recibió ni una sola postulación", reseña un comunicado institucional.



El reglamento para la convocatoria y elección de vocales del TSE establece 20 días para elegir a los notables, que tendrán la tarea de llamar a nuevas elecciones tras la anulación de los comicios del 20 de octubre por las irregularidades detectadas por una auditoría a ese proceso democrático.



Los miembros de esa entidad legislativa recordaron a los postulantes que deben presentar sus documentos en sobre cerrado rotulado, adjuntando una carta de postulación, la documentación consignada en las fuentes de verificación y el respaldo del currículum vitae.



La Comisión Mixta de Constitución abrió sus puertas a las 08h30 del sábado y concluyó su primera jornada a las 19h00.



"El horario de atención para recibir las postulaciones ciudadanas es de 08h30 hasta las 12h00 y de 14h30 a 19h00, durante 8 días calendario; el proceso de recepción de postulaciones, cuyo registro se realizará en libro notariado", complementa el documento.



Los postulantes pueden presentar sus documentos en oficinas de la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Senadores, ubicadas en la planta baja del Palacio de la Revolución de la Cámara de Senadores.



La convocatoria establece que no podrán postularse quienes ocupen un cargo público en cualquier entidad estatal y que no hayan renunciado tres meses antes del día de la postulación, tampoco quienes hayan sido dirigentes o candidatos en alguna organización política en los cinco años anteriores a la fecha de designación, además los aspirantes deben acreditar no tener militancia política en los últimos 10 años.



CERTIFICADOS DE NO MILITANCIA



El Órgano Electoral Plurinacional (OEP) informa que los postulantes a vocales electorales nacionales y departamentales pueden adquirir sus certificados de no militancia y no dirigencia política en oficinas del Tribunal Supremo Electoral, en la ciudad de La Paz.



"Las solicitudes de certificación de No Militancia y de No haber sido Dirigente o Candidato (requisitos indispensables para la postulación) también podrán ser realizadas en oficinas del TSE en la ciudad de La Paz", reseña un comunicado institucional.



Las oficinas del TSE están ubicadas en la avenida Sánchez Lima, de la zona de Sopocachi de esa urbe.



Esa institución informa, también, que los postulantes a vocales electorales en los departamentos de Cochabamba y Potosí pueden solicitar sus certificados a los correos [email protected] y [email protected], adjuntando una copia de su cédula de identidad.



El OEP advierte que esos trámites deben realizarse de forma personal.