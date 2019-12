Camacho: Vamos a ir por la Presidencia en unidad, con partidos ya formados







01/12/2019 - 09:36:48

El Deber.- Al hacer el anuncio, el expresidente del Comité pro Santa Cruz expuso que se está estructurando un plan de Gobierno que muestre la unidad que necesita el país.



Usted renunció a la presidencia del Comité pro Santa Cruz y se declaró candidato de manera individual para la Presidencia, sin Marco Pumari, ¿se habló previamente con él sobre la candidatura?



El hecho de que el lunes le confirmara a Marco Pumari mi participación a la Presidencia y él me diera su interés de formar parte de la Vicepresidencia (que se confirmó el lunes) fue lo que generó que yo presente mi renuncia al Comité pro Santa Cruz porque las determinaciones que van a ir en adelante no pueden mezclarse, civismo y política. Correspondía que presente mi renuncia.



Si bien en forma conjunta analizamos que era importante y confirmamos el lunes que yo iba a la Presidencia y él a la Vicepresidencia, (Pumari) está en su derecho si quiere ir primero. Yo estoy respetando mi compromiso con él y la decisión que giró en torno a los pedidos de los sectores en La Paz de que vamos con este binomio. Pumari quedó en confirmarme el día y la hora de lanzar la candidatura.



La gran incógnita es si se conforma o no este binomio, ¿de qué depende esa decisión?



Sería ideal que se reconfirme lo que se confirmó el lunes. El pueblo está esperanzado en que vamos juntos. Por eso presenté mi renuncia a la presidencia cívica. Ideal sería que vamos juntos porque ese fue el mensaje y el trabajo. El definirá si quiere ratificar su compromiso o si se desprende su decisión.



¿Usted no iría en otra posición que no sea la de presidente?



Eso coordinamos con él y la decisión que se tomó es que vamos por la Presidencia.



¿Hay otras aristas relevantes que tengan que ver con esta decisión?



No. Solo que él vaya a dar la respuesta y reconfirmar la decisión del lunes. No dependía de quién vaya adelante o atrás. Por eso tuvimos la reunión en Potosí, para dar certidumbre a la candidatura y se conformó la plancha con la Presidencia de mi persona y la Vicepresidencia a la persona de él.



¿Con quiénes más hay acercamientos?, ¿hay nombre de partidos, agrupaciones políticas o sectores?



Sí. Hemos estado reunidos con los sectores sociales, partidos políticos y agrupaciones ciudadanas. Se está generando el mensaje que esperamos todos los bolivianos, de que podamos ir en un consenso absoluto.



¿Con qué siglas hay acercamiento?



El lunes (mañana) lo vamos a anunciar. Hay algunos detalles por pulir. Lo mismo con los sectores sociales, ya coordinamos con los mineros de La Paz, la Cidob, con gremiales, los transportistas en Santa Cruz y el transporte pesado a escala nacional.



¿Qué opciones se barajan para postularse?



Vamos a ir por la Presidencia en unidad, con partidos que ya están formados. Es el momento que entre todos los partidos se genere una unidad en candidatura porque es la esperanza que tiene Bolivia. O damos la posibilidad de que el MAS vuelva o le damos la alternativa al país de que nos quedemos sin un partido (MAS) que le hizo tanto daño al país. Eso lo podemos lograr en las urnas.



Se habló de un frente único, ¿cómo se encuentra esa figura?



Ese es el trabajo en el que estamos actualmente, en concentrar la unidad bajo el mismo programa y concertando con todos. En ese sentido, la idea que tenemos es mostrar ese mensaje de esperanza y de alternativa de la juventud que fue la que recuperó la democracia en las calles, con las mujeres valientes y sobre todo el pueblo en general en las calles. Creemos que es hora que el pueblo pueda retomar ese sentimiento democrático por el que todos luchamos.



¿Qué condiciones les da a los grupos o sectores que lo quieran apoyar?



No hay ninguna condición. Cuando hablamos de una nueva Bolivia, un nuevo escenario democrático o alternativa de la juventud es porque la idea es sumar y no poner condiciones a nada.



Pero sí deben seguir algún lineamiento...



La idea es seguir la línea democrática institucional y que podamos elaborar juntos un plan de gobierno que pueda aglutinar las necesidades de todo el pueblo boliviano y ser la alternativa económica. El programa es estudiado de manera seria y busca recoger todas las necesidades.



¿Por qué estas elecciones y no esperar al 2025?



Decidimos ir ahora. Simplemente eso. Tenemos una decisión clara que hemos venido trabajando. Apostamos en un proceso donde hubo un fraude electoral. Pudimos ver que hay actores políticos que hablaron que no era conveniente una renuncia, que eso era un ‘golpe de Estado’. Nosotros que estuvimos 21 días en las calles y Bolivia estuvo en protesta mucho tiempo sabemos el sacrificio de la juventud, las mujeres y el pueblo. Hay que preguntar a esos señores si se consolidó un golpe de Estado o no y si el pedido de un pueblo en fe es un golpe de Estado.



A esa actitud de los políticos, de ser ambiciosos y seguir siendo candidatos, demostró que el pueblo quiere recuperar y sentimos la obligación de llevar adelante un proceso en el que se refleje la realidad de la recuperación de la democracia en las calles.



¿La campaña política empieza ahora?



No. La renuncia empezó ayer y lo que empezamos a estructurar es el proceso eleccionario (como Bolivia) y cuando nosotros tengamos estructurado el plan de gobierno, la candidatura, y tengamos la estructura a nivel nacional, vamos a ser responsables y lanzar la campaña inmediatamente.