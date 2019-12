Argentinos desinforman sobre hechos de Senkata







01/12/2019

El Diario.- La presencia de la comisión de activistas argentinos en territorio nacional genera molestia en diferentes sectores, cuando se sobrepone la pacificación en Bolivia.



Luego del repudio y malestar expresados por la población boliviana ante la presencia de activistas argentinos en el país, esta comisión presentó ayer un primer informe distorsionado de los hechos registrados en la zona de Senkata de la ciudad de El Alto, denunciando violaciones, agresiones sexuales a niños y personas mutiladas. Para el exdefensor del pueblo Rolando Villena, estas versiones solo pretenden desinformar a la población y a la comunidad internacional.



Según el informe preliminar, “existe responsabilidad directa del Estado por las muertes, heridos, detenciones ilegales y otros abusos y vejaciones ocurridas en Senkata (El Alto) como consecuencia del actuar represivo de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y la posterior impunidad y encubrimiento de las demás autoridades judiciales, policiales y administrativas”.



Sin embargo, el informe no hace referencia a los disturbios violentos ocasionados por los sectores afines al Movimiento Al Socialismo, que dejaron sin alimentación por más de dos semanas a los pobladores de varios distritos de El Alto que no se movilizaron a favor de Evo Morales.



Rolando Villena, el exdefensor del Pueblo, sostuvo que el único fin de esta agrupación es generar desinformación y mostrar un panorama que sostenga golpe de Estado que profesa Evo Morales desde México; por lo que, aseguró que no tendrá ninguna incidencia en los organismos internacionales porque saben cuáles fueron las razones del conflicto.



Por otro lado, Manuel Morales, integrante del Conade, denunció que la visita de “delegación argentina” es parte de la campaña del MAS, ya que este partido político pretende mostrar al mundo que en Bolivia hubo un “golpe de Estado”.