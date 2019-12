Murillo instruye a la Policía indagar denuncias de Montenegro







01/12/2019 - 09:32:08

La Razón.- El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, contó este sábado que instruyó a la Policía investigar las denuncias planteadas por el extraditado Pedro Montenegro en una carta notariada que dejó antes de partir a Brasil, donde será procesado por tráfico de drogas.



En un contacto con la prensa, la autoridad del Estado comentó que “de acuerdo a los mensajes que ha dejado (Montenegro) son muy duros para ciertas personas”.



Entre los señalados por el procesado está el exjefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) Maximiliano Dávila, a quien le responsabiliza de alentar “una rivalidad personal y de carrera”.



“No descansó hasta destruir todo lo que tenía a su alcance y por una serie de intereses, poder, extorsión para beneficio económico y pase libre para sus delitos, creando cortinas de humo y poniendo al servicio de un tirano narcogobierno, pero no importa”, reseñó Montenegro.



Murillo puntualizó que “la denuncia que hace este señor Montenegro que ha sido extraditado ayer lamentablemente lo implica (a Dávila) y si lo implica tiene que haber una investigación profunda”.



“Yo he hablado con el comandante y le he instruido que proceda a lo que tiene que hacer, investigue a todos los que tenga que investigar, la Policía no puede estar con absolutamente nada por culpa de algunos irresponsables”, sostuvo.



“Ni el ministerio de Gobierno ni la Policía Nacional va a proteger a ninguna persona que tenga una sola mancha con el narcotráfico”, agregó.



En la misiva, Montenegro también cuestiona a la nueva administración gubernamental.