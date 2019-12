Áñez pide cuidar la democracia: Esta vez no vamos a regalar nuestra libertad





01/12/2019 - 09:30:44

El Día.- La presidenta Jeanine Áñez afirmó el sábado que la paz, la democracia y la libertad retornaron a Bolivia y destacó el trabajo "sin descanso" de su gabinete ministerial para lograr la pacificación plena del país en menos de 20 días de su Gobierno transitorio.



Áñez visitó por primera vez el Beni como Presidenta del Estado para inaugurar las obras de rehabilitación del aeropuerto.



"Esta vez no nos vamos a equivocar". La jefa de Estado, que asumió el mandato de Bolivia el 12 de noviembre, tras la renuncia de Evo Morales, después de una lucha "creativa y pacífica" del pueblo boliviano, dijo que esos valores no serán nuevamente regalados y aseguró que la población no cometerá mas errores para su futuro y desarrollo.



"Esta vez no la vamos a regalar (la paz, democracia y libertad) y no nos vamos a equivocar y cometer errores después de la heroica batalla creativa y pacífica del pueblo boliviano", manifestó Áñez.



Diálogo y acuerdo. Áñez tomó la decisión de convocar hace una semana a un diálogo nacional a las organizaciones sociales encabezadas por la Central Obrera Boliviana y el Pacto de Unidad, que derivó en la firma de un acuerdo de 13 puntos que permitió que las actividades vuelvan a la normalidad, tras una convulsión social generada por los resultados de las elecciones fraudulentas del 20 de octubre.



Asimismo, destacó el trabajo "sin descanso" de su gabinete ministerial y equipo gubernamental que, mediante diferentes gestiones apoyadas por la comunidad internacional y la Iglesia, logró pacificar el país en los últimos 18 días y garantizó el estado de derecho.



Trinitarios le expresaron su afecto. Decenas de ciudadanos del departamento del Beni, entre ellos, cívicos, dirigentes indígenas, representantes de organizaciones sociales y autoridades municipales se dieron cita, desde tempranas horas, en el aeropuerto Jorge Henrich Arauz de la ciudad de Trinidad, para recibir a la presidenta Jeanine Áñez y expresar su afecto y apoyo a la mandataria de Estado.



En un ambiente festivo, caracterizado por trajes típicos, música y mucha emoción los ciudadanos recibieron a la mandataria del Estado, que es la primera presidenta oriunda de esa región y la segunda en la historia de Bolivia en asumir esa investidura en la administración del país.



Mejoramiento del aeropuerto Jorge Henrich. La presidente inició este sábado las obras de rehabilitación y mejoramiento del aeropuerto Jorge Henrich Arauz de la ciudad de Trinidad, en el departamento del Beni, con una inversión de 20 millones de dólares, financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).



"Hoy tengo la satisfacción de reactivar la construcción y remodelación de la terminal del aeropuerto de Trinidad, las obras incluyen la ampliación de la terminal, la construcción del servicio de salvamento y extinción de los incendios de incendios y otras obras civiles", detalló en una conferencia de prensa en esa terminal aérea.



109 Mil bolivianos

se invertirán en las obras de rehabilitación y ampliación del aeropuerto.



Promulgó la ley para nuevas elecciones



La Mandataria de Estado recordó que su Gobierno ya promulgó la ley para convocar a nuevas elecciones en el país y garantizar un proceso democrático "trasparentes, libres y justos".



"Hoy puedo decir que tengo la satisfacción de que gran parte de esta misión ha sido cumplida, hemos dado pasos gigantescos, pero no ha sido fácil, varias ciudades han vivido días de terror, grupos vandálicos atacaron violentamente a la población que protestaba pacíficamente para acabar con 14 años de gobierno dictatorial de Evo Morales", recordó.



Oruro también la espera



Proyectos. El gobernador de Oruro, Zenón Pizarro informó el sábado que las autoridades de Oruro aguardan reunirse con la presidenta Jeanine Áñez, para abordar temas referidos a la continuidad de proyectos y obras en ese departamento altiplánico.



Empresas. Asimismo, Pizarro expresó su preocupación por la situación de las empresas estatales como Cartonbol y la Empresa de Cementos Bolivia (Ecebol), este último tuvo que paralizar sus operaciones por falta de provisión de gas natural, como efecto de los conflictos sociales.