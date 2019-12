Pumari: Mesa no debe ser candidato y asumir la responsabilidad con el país de que ha pedido renovación





30/11/2019 - 20:59:06

Santa Cruz, (ABI).- El presidente del Comité Cívico de Potosí (Comcipo), Marco Pumari, negó el sábado que exista un acercamiento con Carlos Mesa y consideró que el exmandatario debe dar paso a una nueva generación de líderes políticos.



"Eso es totalmente falso, yo con el señor Mesa no me he sentado, para mí la lealtad es lo primero que debe prevalecer para construir un nuevo país, esperamos estar en la misma línea porque la esperanza que se ha dado entre occidente y oriente ha sido también la unificación", dijo a los periodistas en su visita a Santa Cruz.



Pumari destacó la importancia de Carlos Mesa en los hechos que derivaron en la renuncia de Evo Morales y en la conformación de un gobierno de transición, sin embargo, consideró que ya no debe presentarse como candidato a la Presidencia.



"Él debe asumir la responsabilidad con el país de que ha pedido renovación en todos los ámbitos. Para mi Carlos Mesa tiene otro rol que cumplir con la Patria, de representarnos adecuadamente a nivel internacional (...) se le agradece, pero es hora de escuchar al pueblo que pide renovación" acotó.