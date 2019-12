CC asegura que postulará con su binomio en elecciones y UN analizará posibles candidatos







30/11/2019 - 20:49:07

La Paz, (ABI).- El asambleísta de Sol.bo y vocero de Comunidad Ciudadana (CC), Edwin Herrera, aseguró el sábado que esa organización política participará con su binomio en las próximas elecciones nacionales, mientras que la asambleísta departamental de Unidad Nacional (UN) en La Paz, Claudia Bravo, dijo que ese frente aún no analizó quiénes serán sus candidatos en la contienda electoral.



"Comunidad ciudadana ha señalado hace varios días que vamos a concurrir al nuevo proceso electoral, lo vamos a hacer, ahora con la convicción de que Comunidad Ciudadana ha obtenido más de 2,5 millones de votos, en la anterior elección que ha sido anulada", dijo al ser consultado sobre la renuncia de Luis Fernando Camacho a la titularidad del Comité Cívico Pro Santa Cruz para postularse a la Presidencia del país.



El binomio de CC esta conformado por el expresidente Carlos Mesa y el analista político Gustavo Pedraza, quienes en las pasadas elecciones fraudulentas se enfrentaron al expresidente Evo Morales, que buscaba un cuarto mandato de la nación.



Herrera dijo que Camacho tiene el derecho de postularse a las elecciones y no descartó la posibilidad de una reunión entre el líder cívico y CC para escuchar propuestas y planteamientos para encontrar consensos en beneficio del país.



"No sabemos en este momento cuál es el sustento programático ideológico que plantea la candidatura del señor Camacho, nosotros antes de candidatura y lo dijo nuestro compañero Luis Revilla (alcalde de La Paz y líder de Sol.bo), quisiéramos discutir temas de propuestas, de ideas, de planteamientos para mejorar las condiciones de vida de los bolivianos", refrendó.



Por su parte, la asambleísta departamental de Unidad Nacional (UN) en La Paz, Claudia Bravo, informó que esa organización política aún no analizó quiénes serían sus candidatos en la contienda electoral.



"En unidad nacional no hemos discutido todavía, no hemos puesto en debate el tema de candidaturas vamos a seguramente hacerlo en los próximos días con toda la dirigencia nacional y ahí haremos conocer la decisión que tomemos", dijo, consultada sobre si UN pensaría en conformar un frente único con Camacho, que aún no tiene una sigla para participar en las elecciones.



Coincidió con Herrera en decir que Camacho tiene el derecho de participar en los comicios.