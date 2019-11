Ordenan investigación contra exdirector de la FELCN denunciado por el narcotraficante Montenegro







30/11/2019 - 15:18:55

El Paso, (ABI).- El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, dijo el sábado que ordenó una investigación en contra del ex director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), Maximiliano Dávila, porque fue denunciado por el narcotraficante, Pedro Montenegro, por la presunta comisión de delitos como extorsión.



"La denuncia que hace este señor Montenegro que ha sido extraditado el día de ayer, viernes, lamentablemente lo implica y si lo implica tiene que haber una investigación profunda. Yo he hablado con el Comandante de la Policía Boliviana y le he instruido que proceda con lo que tiene que hacer", dijo a los periodistas.



El traficante de drogas, que fue extraditado el viernes, dejó una carta notariada que menciona "una rivalidad personal y de carrera del coronel Maximiliano Dávila Pérez, quien no descansó hasta destruir todo lo que tenía a su alcance y por una serie de intereses, poder extorsión para beneficio económico y pase libre para sus delitos, creando cortinas de humo y poniendo al servicio de un tirano narcogobierno".



Según Murillo, la pesquisa ordenada tomará las acciones necesarias para incluir también a otras personas nombradas en la nota dejada por el traficante de drogas extraditado, entre ellas, el exjefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de Santa Cruz, Gonzalo Medina, y el capitán Fernando Moreira, quienes tienen procesos por narcotráfico.



"Ni el Ministerio de Gobierno ni la Policía Nacional va a proteger a ninguna persona que tenga una sola mancha con el narcotráfico. Vamos a ser muy duros con aquello".



La autoridad gubernamental manifestó que la Policía Boliviana no puede estar manchada por absolutamente nada por causa de algún irresponsable y recordó que el Gobierno de transición trabaja en la lucha contra las drogas porque el país "no quiere narcotraficantes exportadores ni narcotraficantes que vendan en los colegios".