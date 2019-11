Ministro de Gobierno pide a México que quite cobijo a Quintana para su enjuiciamiento





30/11/2019 - 15:16:28

El Paso, (ABI).- El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, pidió el sábado que la Embajada de México le quite cobijo al exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, para que se someta a un proceso penal instaurado en su contra por sedición y terrorismo durante el conflicto social y político que se registró luego de las elecciones generales.



"En el caso de Juan Ramón Quintana, claramente lo que debería hacer la Embajada mexicana es dejarlo en la puerta para que nosotros lo subamos a nuestro carrito y lo llevemos a que proceda al juicio que le corresponde por sedición y terrorismo", dijo a los periodistas.



Murillo pidió a la delegación diplomática mexicana que "no cobije a delincuentes" en su sede, a tiempo de recordar que las autoridades bolivianas no pueden ingresar a esa legación porque está considerada como territorio extranjero.



"No es correcto. Este señor prometió hacer un Vietnam de Bolivia y casi lo logró. Si no hubiera sido por nuestra Policía Boliviana, por nuestro Ejército, por la fuerza de los bolivianos, por todos los bolivianos en la calle, por las pititas en las calles, por la fuerza de las mujeres, de los niños y la juventud hoy día Bolivia sería un Vietnam", agregó.



Según datos oficiales, el Gobierno de transición presentó el 22 de noviembre en la Fiscalía de La Paz una denuncia penal contra el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, por la presunta comisión de los delitos de sedición y terrorismo.



La Cancillería reveló que la exautoridad sindicada tiene asilo concedido por el Gobierno de México y permanece en la embajada de esa nación en la ciudad de La Paz, pero la ministra de Relaciones Exteriores, Karen Longaric, dijo que no se le proveerá el salvoconducto que precisa para dejar el país.



Entre tanto, el Ministerio Público embargó todas las solicitudes de asilo o salvoconducto de exautoridades del gobierno del expresidente Evo Morales investigadas por los presuntos delitos de terrorismo y sedición.