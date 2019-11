Ministro Coimbra garantiza que jueces realizarán su trabajo sin injerencia







30/11/2019 - 15:10:55

Trinidad, (ABI).- El ministro de Justicia, Álvaro Coímbra, afirmó el sábado que el Gobierno es respetuoso de la institucionalidad democrática, en consecuencia los jueces pueden hacer su trabajo sin ningún tipo de injerencia.



"Bolivia tiene cuatro órganos, uno es independiente del otro, nos conecta la coordinación que debe haber entre órganos del Estado; los jueces deben sentirse tranquilos, pueden ejercer la justicia sin injerencia, no van a haber llamadas del poder Ejecutivo, no van a haber presiones de nadie", aseguró a la ABI.



Su declaración fue con relación a que el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Santos Ramírez, recuperó su libertad tras cumplir 10 años y nueve meses de reclusión en el penal de San Pedro, de la ciudad de La Paz.



Afirmó que los jueces deben sentirse libres y cómodos, porque van a trabajar con independencia, con probidad y con idoneidad, como debieron hacerlo los últimos 14 años.



"No vamos a emitir juicio de valor sobre la decisión de un juez, imaginamos que la decisión (de liberar a Ramírez) fue tomada en base a los criterios que otorga la legislación boliviana", concluyó.