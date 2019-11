Fleabag: las diez razones por las que no te podés perder la serie del momento





30/11/2019 - 14:39:39

Infobae.- Fleabag, la serie de Amazon Prime Video creada por la BBC, llega desde Inglaterra y nos trae aires de cambio para quienes aman las comedias. El alma mater de la ficción es Phoebe Waller-Bridge que es su creadora. En la entrega de este domingo de los Emmy, cosechó cuatro premios incluyendo mejor comedia, mejor actriz y mejor guión de comedia (Phoebe Waller-Bridge) y también mejor dirección de comedia para Harry Bradbeer.



Hay muchas razones por las que no podés perderte Fleabag. Estas son algunas de ellas.



1 – Phoebe Waller-Bridge: es la protagonista de esta historia (de nombre Fleabag) pero también es guionista. Una de las mujeres más importantes en Inglaterra y creadora también de otra gran serie inglesa Killing Eve. Es actriz, directora, productora y escritora, talentosa en todo lo que emprende. Una joya que empezó a brillar.



2 – Sexualidad: Fleabag no tiene vergüenza de contar sus deseos sexuales a sus acompañantes y los espectadores. En cada uno de los episodios, Fleabag nos va a contar sus deseos y necesidades con lujo de detalles. Qué le gusta que le hagan y qué no, con quién, dónde y de qué forma.





Video: El análisis de "Fleabag"



3 – Cuarta pared: utiliza a la perfección el recurso de la ruptura de la cuarta pared. Esto consiste en crear una complicidad con el espectador mirando y hablándole a la cámara, como si saliera del guión y el personaje tomara vida propia. Entonces Fleabag nos habla a los espectadores haciéndonos partícipes de lo que piensa. Los gestos y la complicidad de Waller-Bridge es exquisita y precisa.



4 – Olivia Colman: la incorporación de la actriz inglesa ganadora del Oscar por "La Favorita" y la próxima Reina Isabel en la tercera temporada de The Crown, interpreta a la madrastra de Fleabag. Lejos de los roles a los que estamos asombrados a verla, Colman interpreta a una pintora bohemia que se unió al padre de Fleabag y conecta con ella de una manera muy particular. Su imagen de madrastra copada, pero que prefiere que su hijastra esté lejos, es uno de los hallazgos de Fleabag. Cuando están juntas en escena se sacan chispas y nos acercan unos de los momentos más fuerte de la trama.



5 – Guionista 007: Daniel Craig, el último agente James Bond, la contrató a Phoebe Waller-Bridge para reescribir el guión de Bond 25 para que le otorgue una cuota de humor necesaria a la película de espías más famosa del mundo.





Video: El tráiler de "Fleabag", serie producida por BBC



6 – El humor: recurre al humor, a burlarse a sí misma y utiliza la ironía como un mecanismo de defensa para abordar su vida abrumada por la muerte de su mejor amiga y sus frustraciones profesionales y amorosas. Es un humor bien british: absurdo, irónico y hasta se ríe de la medida de su trasero cuando se decide a tener sexo anal con un compañero.



7 – Vulnerabilidad: es una mujer porque esta mujer está deshecha por dentro, y necesita seguir manteniendo su carisma para sobrevivir. Pero en complicidad con los espectadores, también la vemos quebrarse y la notamos vulnerable. Fleabag necesita que la abracen y la quieran. Y lo más importante: que la entiendan



8 – Modelo Millenial: si en su momento Girls -con su creadora, Lena Dunham– había inaugurado el concepto de "soy la voz de una nueva generación", podríamos decir que con Fleabag, Phoebe llegó para contar algo novedoso. Y también, para quedarse.



9 – Talento femenino: Fiona Shaw (que también participa en Killing Eve) es otra de las actrices que suma su color a Fleabag. Fiona interpreta a la terapeuta y explota en su papel. No debemos dejar de mencionar a la actriz que interpreta a su hermana Sian Clifford, opuesta totalmente a Fleabag pero que brilla en cada momento.



10 – Pasión secreta: el sacerdote interpretado por Andrew Scott (Moriarty en la serie Sherlock) es el personaje masculino más fuertes de la serie y la tentación que le provoca a Fleabag es increíble.