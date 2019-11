Jennifer Aniston pasó el Día de Acción de Gracias con uno de sus ex esposos





30/11/2019 - 14:33:51

Infobae.- La relación con las ex parejas puede llegar a ser difícil e incluso en algunos casos, imposible. Pero esto no es verdad para Jennifer Aniston, quien se reunió con uno de sus ex esposos, Justin Theroux. Y no es la primera vez que se reúne con una de sus antiguas parejas, ya que Aniston invitó a Brad Pitt a su fiesta de cumpleaños número 50.



Theroux y Aniston se reencontraron gracias al festejo del Día de Acción de Gracias o como lo llama la actriz, Fakesgiving. Todo debido a que ambos han tenido una relación amistosa desde su separación en 2017.



La evidencia son una serie de fotografías y videos que el también director publicó en las historias de Instagram. Una de las imágenes que compartió Theroux, es una selfie grupal que él mismo tomó, y en la que aparecen varias caras conocidas.



Jason Bateman, Courtney Cox, Jimmy Kimmel, y por su puesto Aniston y Theroux son quienes más destacan en la fotografía. “Muy, muy agradecido por estos amigos y estas noches”, escribió.



En septiembre de 2018, Theroux habló acerca de su divorcio en una entrevista con el diario The New York Times y explicó que en la ruptura no hubo resentimientos.



“La buena noticia es que probablemente fue lo más, elijo mis palabras con mucho cuidado, fue la separación más gentil, ya que no hubo animosidad”, agregó.



Recientemente, los actores se han etiquetado en publicaciones en redes sociales, además de compartir mensajes para sus respectivos cumpleaños.



¿Qué es el Friendsgiving?



“(Friendsgiving) Es el día antes al Día de Acción de Gracias, porque me gusta tener un día más tranquilo y no quiero que la gente trabaje, así que les da tiempo de venir(...) pero en realidad lo llamamos Fakesgiving (día falso), porque lo hacemos un día antes”, explicó Aniston en una entrevista con Jimmy Kimmel.





Sin embargo, el comediante le confesó a la actriz que tenía un problema muy grave con su festejo, en particular con el menú que ofrecía, ya que era muy similar al que él servía el día siguiente.



“Mi pesadilla se hizo realidad, porque en Día de Gracias yo cocino varias cosas como pavo, papas, pero en tu evento ya habíamos comido todas esas cosas. Así que yo estoy haciendo lo mismo que la gente ya comió la noche previa. Entonces, en esencia convertiste mi comida en sobras”, le narró el también productor.



Así que Kimmel le ofreció una sencilla solución: combinar la comida de otra cultura y hacer una nueva festividad.



“Tal vez podamos designar otra comida especial para cenar que no sea pavo, ni todos los rellenos (...) Albóndigas podrían ser una buena adición. Podría ser una noche italiana o mexicana. Sé que te encanta la comida mexicana. Crear el Graciasgiving o el Amigosgiving sería bueno. Además, creo que si tú lo empiezas a hacer todo el mundo te seguirá. Como con tus cortes de cabello, que se lo cortan igual que tú”, exclamó Kimmel.



Fue por esto que Aniston le preparó exclusivamente al conductor unas enchiladas, y lo difundió en su cuenta de Instagram.



La actriz también compartió un video en el que mostró al presentador Jimmy Kimmel el letrero y las enchiladas ya terminadas. “¡Finalmente, alguien me escuchó!”, dijo el cómico a la cámara.