¿Cuándo comienza la nueva década? ¿En un mes, o dentro de un año?







30/11/2019 - 14:22:20

¡Qué maravilloso es divertirse en víspera de Año Nuevo! ¡Brindar con buenos amigos! Tomar una o dos copas de champaña. Este año, además, celebramos el inicio de una nueva década.



Un momento. Sí va a empezar una nueva década, ¿no?



En años recientes, se ha generado un debate acerca de cuándo inicia y termina una década. Para algunas personas, la próxima década comenzará el 1 de enero de 2020 y terminará el 31 de diciembre de 2029. Para otros, no comenzará sino hasta el 1 de enero de 2021 y terminará el 31 de diciembre de 2030. Para la persona promedio —o bueno, para muchos de nosotros— puede ser muy confuso. ¿Qué es lo correcto? ¿Debemos celebrar el inicio de la nueva década ahora o esperar hasta el año que viene, cuando ya parezca un poco pasado de moda?



Hemos decidido ofrecerles una explicación sencilla a los lectores. Conversamos con un experto del Observatorio Naval de Estados Unidos, el cual dirige el reloj maestro de la nación. Entrevistamos a un editor del Almanaque del Granjero. Incluso hablamos con un curador de astrofísica.



Hay una cosa en la que casi todos están de acuerdo. “Hablar de esto es una gran manera de iniciar una pelea en un bar”, dice Geoff Chester, astrónomo y funcionario de asuntos públicos en el observatorio.



¿Por qué es controversial esto?



Primero, un poco de historia. En 1999, algunas personas discutieron acerca de cuándo comenzaba el nuevo milenio. En el centro de la disputa estuvo el Observatorio Naval, cuyos cálculos del tiempo influyen en los satélites del gobierno, tu iPhone y más. La posición de la agencia fue que el nuevo milenio comenzaba el 1 de enero de 2001, según Chester. Eso se debe a que el observatorio usa una modificación de la fecha juliana para medir el tiempo. El sistema modificado es utilizado por los astrónomos y geodestas que estudian el tamaño de la Tierra. (La fecha original juliana comienza el 1 de enero de 4713 a. C.).



Entonces, eso lo resuelve todo, ¿cierto?



No tan rápido. En el año 525, un monje llamado Dionisio el Exiguo quiso determinar la fecha de la Pascua. Así que elaboró un sistema de calendario llamado anno Domini, el cual estaba basado en el año en el que él creía que había nacido Jesús. El A. D., que en latín significa “el año de nuestro Señor”, es utilizado comúnmente en la actualidad. Hay un fallo: puesto que identifica la fecha del nacimiento de Jesús como Año 1 y no Año 0, hay un desfase, dice Chester. Existe un amplio debate al respecto en línea, pero timeanddate.com, que estudia este tipo de cosas, tiene una buena explicación.



Debido a esto, muchas personas insistieron en que el nuevo milenio comenzaba el 1 de enero de 2000. Eso fue ampliamente debatido, y todos tenían algo que decir al respecto. Chester, quien estuvo en medio del alboroto en 1999, suspiró cuando se le pidió que explicara la diferencia entre las fechas. “Esta es una de esas cosas en las que los números no satisfacen a todo el mundo”, dijo.



¿El debate logró que fuera más fácil entender cuándo comienza una nueva década?



Sí y no. A diferencia del horario de verano, la definición de una década no está regida por directrices legales. Pero el debate sí puso a la gente a conversar. Mordecai-Mark Mac Low, curador del Departamento de Astrofísica del Museo Americano de Historia Natural, dice que “existen dos maneras diferentes de designar décadas”.



Primero, está la fecha juliana modificada. Sin embargo, añadió: “Las personas entienden más el lenguaje que los números”. La segunda manera de designar décadas es por el uso y la costumbre popular. ¿Un ejemplo? La mayoría de las personas diría que la década de 1950 transcurrió de 1950 a 1959.



“Las personas quieren respuestas simples”, dice Mac Low. “Pero la respuesta no siempre es simple”.



Chester está de acuerdo. “No existe un absoluto”.



Entonces, ¿cuál es la respuesta?



Mac Low afirma que, si se usa la fecha juliana modificada, la década de 2020 comenzará el 1 de enero de 2021.



Pero eso está fuera de sintonía con el uso común. De acuerdo con Emily Brewster, editora sénior de Merriam-Webster, en la cultura popular una década no está definida por la convención científica. Debido a esto, la década de 2020 comenzará el 1 de enero de 2020 y culminará el 31 de diciembre de 2029, afirma Brewster.



“Es interesante que exista esta arbitrariedad”, dice Brewster. “Es poco convencional, como el lenguaje”.



Entonces, puedo organizar mi fiesta de fin de la década en diciembre, ¿verdad?



Sin duda. De hecho, las personas ya han empezado a celebrar el fin de las décadas desde 2010. “Esto podría ser una gran polémica”, dice Peter Geiger, editor del Almanaque del Granjero. “O quizás es simplemente una gran distracción”.