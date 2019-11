Con este truco de WhatsApp puedes escribir mensajes sin que nadie lo note







30/11/2019 - 14:17:20

INFOBAE.- WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas por las personas alrededor del mundo y es por eso que la privacidad es uno de los puntos más importantes de su funcionamiento, sin embargo, existen áreas en su interior que podrían resultar incómodas para los usuarios. Ejemplo de esto son el par de palomitas azules cuando alguien lee tu mensaje o el hecho de que sepan cuándo estás escribiendo una respuesta.



Para este último caso hay un interesante truco con el cual es posible mantener la privacidad a un grado mayor, pues si bien la palabra “Escribiendo” en la parte superior de la pantalla de un chat es un elemento recurrente y no existe forma de desactivarla desde el interior de la aplicación, hay una serie de sencillos pasos a seguir para evitar que esta palabra aparezca.



Para que ninguna persona sepa que el usuario está redactando, lo primero que se debe hacer es desactivar tanto los datos móviles como la red wifi en el teléfono inteligente. De esta manera será posible volver a entrar a la aplicación con el objetivo de escribir la respuesta y debido al hecho de que no existe ninguna conexión con algún tipo de red, en la pantalla del otro dispositivo no aparecerá nada más que el perfil desconectado.



Una vez que se haya escrito el mensaje, únicamente será necesario volver a conectarse a la red móvil y enviar. De esta forma, la seguridad y privacidad del usuario dispondrán de un nuevo candado. Además, este tipo de acciones pueden resultar benéficas para situaciones específicas como esconder la actividad dentro de la red social.



En este sentido, una de las funciones nativas que ofrece WhatsApp es la de eliminar la hora de la última conexión en el interior de la aplicación. Para realizar esta acción en los sistemas operativos Android o iOS únicamente es necesario seguir los siguientes pasos: dirigirse a la opción Ajustes dentro de la app, buscar el apartado Cuenta y luego Privacidad.



En ese punto habrá uno llamado Hora de últ. vez, que al seleccionarlo desplegará un menú en donde se puede establecer quién tiene acceso a tu última conexión. Las opciones son tres: Todos, Mis contactos o Nadie.



Para deshacerse de las incómodas palomitas azules, el proceso es similar al anterior, sólo que después de haber llegado al apartado Privacidad, será necesario dirigirse a una casilla denominada Confirmaciones de lectura. Si se activa, los contactos dejarán de saber cuándo leíste su mensaje, pero tú tampoco tendrás posibilidad de saber el momento en el que el interlocutor haya abierto tu respuesta.



WhatsApp integra nuevas funciones de manera frecuente para otorgar una mejor experiencia a los usuarios. Una que se agregó a las más reciente actualización para los iPhone es la de poner una llamada en espera dentro de la plataforma.





Con esta nueva dinámica, los usuarios de la versión 2.19.120 de WhatsApp tendrán la posibilidad de realizar una acción que solía ser exclusiva de los teléfonos, lo cual resulta útil para aquellas personas que en lugar de usar la mensajería, aprovecha las funciones para realizar una buena cantidad de llamadas. Esta opción aparecerá en la pantalla cada vez que alguien busque establecer contacto.



Para actualizar la aplicación, la persona únicamente se debe dirigir a la Apple Store, buscar la app en cuestión y desde ahí el sistema mostrará si ya se cuenta con la última versión. Si no es así, únicamente será necesario pulsar el botón Actualizar. Cabe decir que esta función aún no se encuentra disponible para el sistema operativo Android y tampoco se informó sobre su etapa de desarrollo.



Si bien esta herramienta resulta atractiva, no es la única novedad que llegó con esta nueva versión de la app, pues la nueva actualización también trae consigo pantallas de chat rediseñadas con el fin de facilitar la lectura de los mensajes por parte de los usuarios. Además, en el modo Voice Over, las personas podrán enviar textos directamente desde el teclado Braile.



Por último, otra de las funciones que se agregaron para todas las personas que usan WhatsApp es una que ya se había comentado desde hace un tiempo. Se trata de la opción de elegir a las personas que pueden agregarte a un grupo, una función que se viene anticipando hace rato. Esta medida es significativa, pues con ella será más difícil que te sumen a una conversación grupal sin desearlo.