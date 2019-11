Fiscalía pide a ejecutivo de Neotech que declare por el fraude electoral







30/11/2019 - 13:05:11

El Deber.- La investigación sobre el fraude en las elecciones del 20 de octubre tuvo un giro ayer cuando el fiscal asignado al caso, Ronald Chávez, adelantó que solicitaron la declaración del principal ejecutivo de la empresa Neotech, Marcel Guzmán de Rojas, porque debe explicar el uso de un tercer servidor informático la noche del conteo rápido. Asimismo, informó de que solicitó el cruce de llamadas de los teléfonos de los celulares de los exvocales del Órgano Electoral para establecer de dónde partió la orden para paralizar la transmisión del TREP.



“Esta persona (Marcel Guzmán) es la que crea, de acuerdo a la hipótesis, el tercer servidor que ha sido identificado y que es de conocimiento público. Obviamente, queremos saber por qué, cómo y quién ha ordenado crear este servidor, entonces es necesaria la declaración de esa persona”, dijo Chávez.



Al ser consultado sobre la participación del director de Agetic, Nicolás Laguna, de ser el operador del tercer servidor, la autoridad afirmó que tienen indicios.



“Estamos en una etapa preliminar de investigación, pero sí se tienen indicios de la participación y del conocimiento de lo que habría sucedido. Hay personas que sabían de lo que ocurría, pero no han participado directamente, aunque al no denunciar este hecho se convierten en partícipes, cómplices”.



Más adelante afirmó que tienen los teléfonos celulares de los vocales y se está revisando el flujo de llamadas y revisión de las radiobases para saber si las denuncias sobre llamadas telefónicas son reales y con qué personas hablaron.



Ayer, el fiscal Chávez aclaró que, por el momento, no tienen elementos para investigar al exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, pero dijo que no puede adelantar mayores datos porque puede perjudicar la investigación.



Defensa material



La expresidenta del Órgano Electoral María Eugenia Choque fue la que acusó directamente a Lucy Cruz de haber ordenado la suspensión de los datos del TREP. “La vocal que dio la orden de la suspensión del TREP ha sido Lucy Cruz”, señaló Choque en su intervención ante la jueza el 12 de noviembre.



Aunque los funcionarios señalaron también al vocal Edgar Gonzales como otro que ordenó la suspensión, este, en su defensa, negó el extremo y dijo que ellos designaron responsables de área y que deberían ser procesados. Pero relató lo sucedido a partir de las 20:30 del domingo 20 de octubre cuando les dijeron que había un ataque al sistema.