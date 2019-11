PDC aspira que Fernando Camacho sea su candidato







30/11/2019 - 11:36:00

El Diario.- El líder cívico Luis Fernando Camacho anoche renunció a la presidencia del Comité Pro Santa Cruz, solicitud que fue aceptada por el directorio esta entidad; además estaría en conversaciones con el Partido Demócrata Cristiano (PDC) para ser su candidato en las próximas elecciones generales, según declaró a EL DIARIO el presidente de ese partido, Luis Ayllón.



“Estamos conversando con los líderes emergentes, no solamente con Camacho y Pumari, si no con todos los nuevos dirigentes porque pensamos que ellos son los que han conquistado la democracia participativa en el país. Estamos construyendo esa unidad”, afirmó.



También ratificó que su partido descartó como candidato al coreano Chi Hyung Chun, con quien en las elecciones anuladas lograron colocarse como tercera fuerza política de Bolivia.



Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, líder cívico de Potosí, aspiran a ser un binomio presidencial, pero condicionado a que los actores políticos conformen en torno suyo un “frente único”.



En su carta de dimisión, Camacho indica que uno de sus desafíos al momento de asumir como presidente cívico era crear un proyecto de país desde las regiones. Ahora considera que “es la oportunidad de hacerlo realidad”.



“Esa motivación me ha impulsado a tomar una decisión difícil, por eso, por la responsabilidad institucional que asumí al ser posesionado el pasado 26 de febrero y en respeto del Estatuto Orgánico de nuestra institución, con mucho pesar, pongo en consideración mi renuncia al cargo de Presidente del Comité Pro Santa Cruz”, manifestó por escrito, según publicó El Deber digital.



Camacho fue elegido presidente cívico el 2 de febrero y fue posesionado el 26 de ese mismo mes para la gestión 2019-2021. “Por 21 días paramos el departamento, contagiamos al país y lo hicimos por convicción, de manera pacífica, pero con firmeza y somos conscientes todos, que podríamos haber aguantado mucho más, el tiempo que fuera necesario hasta recuperar nuestra democracia”, expresó.



Tras la renuncia de Camacho quien queda al frente de la institución cívica cruceña es Rómulo Calvo, que fungía como vicepresidente.