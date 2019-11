Guabirá y Real buscan olvidar la goleada







30/11/2019 - 11:31:14

El Día.- Guabirá y Real Potosí llegan de caer por goleadas en condición de local. Este sábado se enfrentan en el estadio Víctor Agustín Ugarte a las 15:00, en el partido que abrirá la fecha 18 del torneo Clausura de la División Profesional. Los montereños que están dirigidos por Victor Hugo "Copito" Andrada presentarán algunos cambios en relación a la pasada jornada donde fueron abatidos por The Strongest. Mientras que el conjunto de Marcos Ferrufino no sufrirá muchas modificaciones con respecto a la dolorosa derrota ante Bolívar.



Para seguir soñando. Guabirá suma 46 unidades en la tabla acumulada, está a diez puntos de Always Ready (56 pts) que es el último equipo en posición de premio a la Copa Sudamericana.



El entrenador Copito Andrada manifestó su postura de luchar hasta alcanzar el objetivo. Para esto deberán reponerse de la goleada que sufrieron en Montero.



The Strongest se impuso con autoridad en estadio Gilberto Parada por 1-5. El resultado molestó a los hinchas y dirigentes que esperan al menos un empate este sábado para encarar con más tranquilidad los próximos compromisos.



La variante que presentará Andrada este sábado será la inclusión del portero Luis Cárdenas, en remplazo de John Jairo Cuéllar, quien tuvo complicidad en dos goles en la derrota ante el Tigre.



Racha negativa. Real Potosí es el plantel más obligado a conseguir la victoria esta jornada. De nueve partidos sin poder ganar, los últimos siete fueron derrotas: ante The Strongest (6-2), Nacional Potosí (1-4), Sport Boys (6-2), Royal Pari (1-0), Oriente Petrolero (0-1), Wilsttermann (3-1) y en la pasada fecha (2-5) perdió contra Bolívar.



En este último partido el conjunto potosino tuvo una pequeña reacción en la etapa complementaria, sin embargo, no contaba con el buen fútbol y el orden demostrado por la academia paceña.



La última victoria la registra el 21 de agosto frente a los "inmobiliario", a quien vencieron por 2-0.



Ferrufino decidirá si continuar con Beymar García o incluir a Mariano Berriex que ingresó en su remplazo la parte complementaria y generó algunas jugadas de peligro.



Doble obligación para el "lila". En la tabla acumulada, siete puntos separan a Real Potosí (38 pts) del último Sport Boys (31 pts), que de acabar el torneo Clausura en este momento perdería la categoría de forma directa.



El plantel de Real Potosí deberá hacer respetar su condición de local este sábado, y darse un respiro en el torneo que le restan 27 puntos por jugar.



3-1 Antecedente

La última vez que se enfrentraron en Potosí fue el 19/01/19, Venció Real