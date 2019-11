El desafío de los Sánchez







30/11/2019 - 11:18:53

El Día.- Los entrenadores también tendrán un duelo aparte. Pablo "Vitamina" Sánchez de Oriente Petrolero, y Erwin "Platiní" Sánchez de Blooming, serán los encargados de mandar a sus mejores hombres a la edición 188 del clásico cruceño, que se disputará este domingo (19:30) en el estadio Ramón "Tahuichi" Aguilera, partido correspondiente a la décima octava fecha del torneo Clausura de la División Profesional. Para este compromiso los estrategas ya dieron pautas de los once titulares. "Vitamina" tiene la presión de romper la racha del adversario. Mientras que "Platiní", además de continuar por el buen camino, buscará vencer al sexto entrenador de forma consecutiva.



Sienten la obligación de ganar. Durante la semana, los jugadores del plantel refinero manifestaron el deseo de acabar con la sequía de triunfo contra los celestes, que precisamente este sábado 30 de noviembre se cumplen 2 años y siete meses de la última victoria refinera.



"Por los últimos números y por el tiempo que Oriente no le gana, de alguna manera se transforma en una obligación (ganar) y es el pedido de la gente. Uno puede pensar que con esto de sostener la racha a Blooming no le sentaría del todo mal el empate, y a Oriente sí. Blooming cuenta con dos resultados que probablemente le den satisfacción, y nosotros con uno", indicó el técnico albiverde.



Este viernes realizó una práctica donde alineó con: Romel Quiñónez; Carlos "Ricky" Añez, Sueliton Nogueria, Gustavo Olguín, Julio Pérez; Daniel Rojas, Sebastián Gamarra, John García, Pablo Ruiz; Lucas Mugni; Nicolás Franco.



Por el sexto. "Platini" tiene otra racha que espera alargar; lleva venciendo a cinco técnicos de Oriente de forma consecutiva.



Para el compromiso de este domingo formaría con: Rubén Cordano; Robert Cuéto, José Carrasco, Leonardo Urapuca, Agustín Sandona; Junior Sánchez, Cristian Latorre, Paul Arano, Joselito Vaca; Gabriel Ríos y Alexis Blanco en la delantera.



187 Clásicos

Se han disputado: 73 victorias para Oriente, 58 empates y 56 derrotas.



Técnicos de Oriente que fueron vencidos por Erwin Sánchez



Nestor Clausen. El 1 de abril de 2018 perdió contra Blooming por 1-2. Terminó fuera por malos resultados.



Juan Manuel Llop. El 5/05/18 perdió contra Blooming 0-3. La presión del hincha provocó su salida.



Ronald Arana. El 4/11/18 perdió el clásico por 2-0. Luego de ese torneo no le renovaron el contrato.



Mauricio Soria. Dos veces perdió con Blooming: el 1/03/19 (0-1) y el 12/05/19 (3-2). Renunció a su cargo.



Marín Camacho. El 4/08/19 no pudo en su cargo de interino y perdió por 2-1. Lo reemplaza "Vitamina".