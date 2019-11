Colomi aporta a las reservas de Wilstermann con siete jugadores







30/11/2019 - 11:13:33

Opinión.- Debido al suceso obtenido en un torneo amistoso de Chile más las condiciones expuestas en cotejos de preparación ante el propio plantel de Reservas de Wilstermann, el Imperio Escarlata sumó ayer a siete futbolistas juveniles procedentes de la Escuela de Fútbol de Colomi, “con posibilidades de saltar a la plantilla profesional en el futuro inmediato”.





“Es un orgullo grande para ellos y sus familias. Será una linda oportunidad para ellos. Wilster es uno de los grandes de Bolivia”, dijo Marcelo Carrasco, exjugador de fútbol y entrenador del equipo de Colomi.



Jonathan Zelada (defensor central de 16 años), John Torrico (delantero de 17 años), Johnny Nogales (atacante de 16 años), Jair López (volante de contención de 17 años), Josué Salazar (lateral izquierdo de 17 años), Wilder Vargas (volante derecho de 16 años) y Edson Céspedes (arquero de 16 años) trabajaron ayer bajo las órdenes del argentino Ricardo D’Angelli, encargado de las fuerzas básicas del Rojo.





La plantilla trabajó en la cancha 2 del complejo deportivo de la institución valluna en Alalay.



“Estoy muy agradecido con el presidente de Wilstermann, Gróver Vargas, y el profe Ricardo por darles esta posibilidad a los chicos de Colomi”, dijo Carrasco.



El estratega vallegrandino indicó que los jugadores tienen la intención de mostrar su “hambre de gloria” para nutrir la cantera del club rojo y “pegar el salto” a la División Profesional.



“Esto pone de manifiesto que hay talento en las provincias. Solo falta encontrarlo y trabajarlo para que lleguen en las mejores condiciones al fútbol profesional. No hay que dejarlos a su suerte”.



Colomi jugó un torneo amistoso en Chile allá por julio pasado cuando salieron campeones de la Sub 15 y la Sub 18 en un certamen de preparación en Alto Hospicio, Iquique, Chile; frente a Colo Colo (organizador), Tocopilla, un plantel de Alto Hospicio y otros de Arica más Deportes Iquique. “Fue un torneo maratónico”.



Las gestiones ya estaban avanzadas para que los jugadores se sumaran antes a las filas del actual líder del torneo Clausura.



Sin embargo, los bloqueos de calles y avenidas por los conflictos sociales impidieron que se incorporasen a las Reservas rojas.



“En un día normal, estamos hablando de un viaje de dos horas para ellos desde Colomi. Pero ya están aquí (Wilster) y van a dejar todo en la cancha”