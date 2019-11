Diputada Calcina asegura que no habrá padrinazgo político en designación de vocales del TSE





29/11/2019 - 19:04:10

La Paz, ABI.- La diputada de Unidad Demócrata (UD), María Calcina, aseguró el viernes que no habrá "padrinazgo político" en el proceso de selección y designación de vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que administrará las próximas elecciones.



"Todos están invitados, esta vez no va a haber padrinazgos político partidarios, van a ser elegidos los mejores", dijo a los periodistas.



La presentación de las postulaciones se hará del 30 de noviembre al 9 de diciembre en la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores, ubicada en el Palacio de la Revolución, calle Ayacucho Nº 438 de la ciudad de La Paz, de horas 8:30 a 12:00 y de 14:30 a 19:00.



"Arrancamos mañana (sábado), vamos a proceder en el horario correspondiente con los notarios que están previstos para la recepción, firma y sello de toda la documentación que presenten los postulantes", agregó Calcina, quien es parte de la comisión legislativa que recibirá la documentación de los aspirantes a vocales del TSE.



Bolivia renueva a sus autoridades electorales tras los serios indicios de fraude en las elecciones generales del 20 de octubre, por lo que los bolivianos volverán a las urnas en los siguientes meses.



"Esta vez tienen que ser personas que sean totalmente neutras que puedan llevar adelante una elección transparente (...), una elección limpia, gane quien gane", dijo la legisladora.