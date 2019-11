Justiniano rechaza acusaciones de Montenegro y recuerda que el TSJ autorizó su extradición a Brasil







29/11/2019 - 19:02:04

La Paz, ABI.- El ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, rechazó el viernes las denuncias del acusado por narcotráfico, Pedro Montenegro, sobre un supuesto manejo de la justicia por el Gobierno de transición para su extradición y recordó que esa decisión fue tomada de manera independiente por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).



Esta jornada, Montenegro, mediante una carta, señaló que su extradición es parte de una estrategia política del actual Gobierno que busca, dijo, "lavarse las manos de la mejor manera", según citan medios de prensa.



El acusado por narcotráfico también aseveró que el actual Gobierno decidió "copiar y mejorar el mejor estilo, que dejaron los anteriores dictadores, nuevamente volviendo a manosear la justicia, vulnerando todos los principios procesales, criterios y jurisprudencia".



"Vale la pena indicar que ha sido el Tribunal Supremo de Justicia el que ha decidido eso, y llegar a afirmar que estamos manejando a la justicia creo que es una apreciación no solamente subjetiva, sino que no tiene ningún elemento probatorio, creemos que no es evidente", dijo Justiniano a los periodistas en La Paz.



El Ministro de la Presidencia explicó que la decisión del TSJ fue tomada en respuesta a una solicitud de extradición por parte de las autoridades brasileñas presentada hace dos años.



"Lo que ha interpretado el Tribunal Supremo de Justicia es que la solicitud se realizó hace dos años atrás, cuando no había los procesos judiciales que posteriormente se le iniciaron al señor Montenegro y por esa razón se ha optado por determinar la extradición", refrendó.



El Gobierno boliviano extraditó esta jornada al acusado por narcotráfico, Pedro Montenegro, a la República de Brasil, quien fue trasladado a Corumbá, en territorio brasileño frontera con Bolivia, y lo entregó a la Policía del país vecino.



Sin embargo, Justiniano no descartó que el Gobierno del expresidente Evo Morales, con el que Montenegro tuvo una posible vinculación, haya utilizado una estrategia jurídica para evitar la extradición del acusado a las autoridades de Brasil.



"Había una vinculación del señor Montenegro con muchas autoridades y exautoridades, entonces yo creo que se utilizó como estrategia un procedimiento abreviado en Bolivia y eso provoca que él sea sentenciado y que aparentemente se imposibilite su extradición", indicó.



En julio, Montenegro fue sometido a un proceso abreviado y recibió una condena de seis años de cárcel, por el delito de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, por utilizar una identidad falsa en Bolivia.



Las autoridades de Brasil informaron; sin embargo, que era acusado por delitos de narcotráfico en ese país y solicitaron su extradición, pero en ese momento se les informó que debían esperar a que cumpla su condena en Bolivia antes de trasladarlo a la nación vecina.