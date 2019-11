Justiniano: aún falta cumplir requerimientos de organizaciones sociales para dar por finalizado el diálogo







29/11/2019 - 18:59:02

La Paz, ABI.- El ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, aseguró el viernes que no se puede dar por concluido el diálogo con las organizaciones y movimientos sociales, porque aún le resta al Gobierno cumplir algunos requerimientos que fueron expuestos en las mesas de trabajo.



"Esperemos que en el curso de los próximos días prácticamente terminemos de concluir con esos requerimientos y eso ya implique recién que se han concluido con todas las negociaciones y que ya existe finalmente un proceso, un clima de paz", dijo a los periodistas en una improvisada rueda de prensa en puertas de Palacio Quemado.



A iniciativa de la presidenta Jeanine Áñez junto al equipo de ministros del Estado el sábado se instaló una mesa de diálogo nacional en La Paz con varios sectores encabezados por la Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de Unidad, donde cada una de las organizaciones sociales expusieron sus preocupaciones y necesidades que fueron plasmadas en un pliego único de 13 puntos.



En ese propósito de conseguir la total pacificación del país, el domingo una delegación de ministros encabezados por Justiniano se reunió con organizaciones del Trópico de Cochabamba y algunos movimientos que mantenían medidas radicales en ese departamento, foco de violencia que también fue aplacado a través del diálogo.



En ese contexto, Justiniano precisó que el diálogo con diversos sectores que -recordó- declararon cuarto intermedio en sus medidas de presión hasta ver el avance de los compromisos asumidos por el Gobierno, está aún pendiente.



"Tenemos que decir que no se han concluido porque todos ellos están pendientes, no debemos olvidar que la mayoría de ellos declararon cuarto intermedio, levantando todas las movilizaciones hasta que el Gobierno pueda cumplir con todos los requerimientos", insistió.



Entre los requerimientos que ya fueron cumplidos por el Gobierno se encuentra la ley que faculta el llamado a elecciones generales, el proceso que se inició hoy con la publicación de la convocatoria para selección de vocales electorales.



Ayer, jueves, la mandataria de Estado abrogó el Decreto Supremo 4078, que exime a las FFAA de responsabilidad penal en operativos para pacificar el país, en cumplimento a los acuerdos suscritos con las organizaciones sociales, entre otras que se encuentran en curso.



"Hemos venido cumpliendo de manera responsable con esos requerimientos", añadió el Ministro de la Presidencia.