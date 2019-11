Justiniano: Gobierno no permitirá que se realicen actos de sedición en Bolivia





29/11/2019 - 18:55:54

La Paz, ABI.- El ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, aseguró el viernes que el Gobierno no permitirá que se realicen actos de sedición en el país.



"El Gobierno va a ser tajante en no permitir ningún acto sedicioso y de instigación al orden público", indicó a los periodistas.



Justiniano realizó esa declaración en el marco de la llegada de un grupo de activistas de Argentina que realizará un informe sobre la situación poselectoral en Bolivia.



"La información que se tiene es que, es un grupo de personas activistas de orientación socialista, izquierdista, obviamente todo el mundo tiene derecho de ingresar a Bolivia, lo que no tiene derecho es de realizar actividades subversivas", aseguró.



El Ministro de la Presidencia dijo que si ese grupo de ciudadanos argentinos vino a realizar una "simple misión" de observación, tienen todo el derecho de hacerlo.