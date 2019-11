Elecciones: Román Loayza llama a refundar el IPSP y enterrar al MAS







La Paz, ABI.- Román Loayza, exmilitante del Movimiento Al Socialismo (MAS), llamó el viernes a las organizaciones sociales a refundar el Instrumento Político Por la Soberanía de los Pueblos (IPSP) y enterrar al MAS, una sigla estigmatizada -a su juicio- por la corrupción y el autoritarismo.



"Evo ha matado al MAS", dijo a los periodistas a propósito del "fraude electoral" que el partido socialista habría propiciado en las elecciones generales del 20 de octubre, para intentar mantener al expresidente Evo Morales en el poder.



"El IPSP se va a refundar. Hasta ahora era su florero de Evo Morales el MAS-IPSP, ahora el MAS se ha enterrado, el IPSP está de pie, en la conciencia del pueblo boliviano", afirmó Loayza.



No es la primera vez que los fundadores e ideólogos del MAS-IPSP, que gobernó Bolivia desde 2006 hasta principios de noviembre, declaran que Morales y su entorno más cercano olvidaron la esencia del proyecto indigenista y sindical.



Con la renuncia a la Presidencia de Morales, ahora asilado en México, legisladores y dirigentes de organizaciones sociales intentan recomponer el MAS; sin embargo, Loayza señaló que es la hora de unificar las fuerzas y emprender la lucha con el IPSP.



"Los masistas que no son corruptos, que no han cometido injusticias tienen que volverse a nosotros", añadió.



El veterano dirigente político y campesino anunció que se reunirá con varios sectores sociales para fortalecer al IPSP y buscar alianzas para participar en las próximas elecciones generales.