Guzmán: Rebaja de tarifas eléctricas buscará atraer industrias para generar más empleo







29/11/2019 - 13:29:31

La Paz, ABI.- El ministro de Energías, Álvaro Guzmán, dijo el viernes que la reducción de tarifas eléctricas en Beni y otros departamentos, donde los montos de pago por ese servicio son elevados, buscará, además de dar tranquilidad a los ciudadanos, atraer nuevas industrias que generen nuevos empleos en esas regiones.



"(El objetivo es) garantizar que la gente, los ciudadanos, los vecinos no estén preocupados únicamente para conseguir el pago de la luz y, segundo, al tener una energía más barata, podemos atraer empresas, industrias que lógicamente van a generar empleos", informó a radio Panamericana.



Recordó que uno de sus objetivos al asumir la administración del Ministerio de Energías, fue nivelar las tarifas eléctricas en Beni, donde los ciudadanos pagaban mucho más por ese servicio, respecto a otros departamentos, como Santa Cruz o La Paz.



"Dijimos que teníamos un objetivo principal que era la reducción de las tarifas, las nuevas estructuras de tarifas, porque como departamento de Beni habíamos sido muy castigados, hubo una demanda que hicimos nosotros durante mucho tiempo, pero en el pasado gobierno, en el gobierno del expresidente Evo Morales no tuvimos mucho tratamiento, mucho menos una consideración", señaló.



Indicó que, a pesar de ser un Gobierno de transición, se harán todos los esfuerzos por sacar una estructura tarifaria que permita nivelar los costos por el servicio eléctrico, no solo en Beni, sino en las regiones donde el pago por el consumo es elevado.