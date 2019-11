Asamblea Legislativa no tendrá receso de fin de año para garantizar las elecciones (Millares)





29/11/2019 - 11:25:26

La Paz, (ABI).- La diputada de Unidad Demócrata (UD), Lourdes Millares, informó el viernes que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no tendrá receso de fin de año, para garantizar la realización de las nuevas elecciones generales en 2020.



"La Asamblea (Legislativa) prácticamente no va tener el receso acostumbrado de fin de año, porque inmódicamente se procede a la votación, los vocales deben ser elegidos por la Asamblea Legislativa Plurinacional", dijo a la Red Patria Nueva.



Explicó que el legislativo tiene la tarea de seleccionar y elegir a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) hasta el 18 de diciembre y posteriormente debe elegir a vocales de los tribunales electorales departamentales.



"Calculo que el 19 a 20 de diciembre, estaríamos designando a los vocales departamentales", precisó.



Por otra parte, dijo que una vez que asuman el cargo los vocales del TSE, se tendrá un plazo de 48 horas para presentar a la Asamblea Legislativa el proyecto de ley de convocatoria de las elecciones generales, que deberá tratar el parlamento.



"Estamos hablando que el Tribunal Supremo Electoral entre el 20 y 21 (de diciembre) tiene que sesionar y tiene máximo hasta el 22 de diciembre, porque el plazo de 48 horas corre el plazo a partir que asumen el cargo, estarían remitiendo la ley de convocatoria a las elecciones generales", detalló.