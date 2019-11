Trasladan a narcotraficante Pedro Montenegro al Trompillo para extraditarlo a Brasil







29/11/2019 - 11:07:45

Santa Cruz,ABI.- Autoridades policiales trasladaron el viernes al narcotraficante Pedro Montenegro Paz al aeropuerto del Trompillo, en la ciudad de Santa Cruz, para extraditarlo a Brasil.



"Queríamos hacer una conferencia esta tarde en Palamsola, pero al parecer al enterarse de la acción del amparo constitucional se lo han llevado en un helicóptero", manifestó el abogado del detenido, Ariel Góngora, según un reporte de Patria Nueva.



En julio pasado, Montenegro fue sometido a un proceso abreviado y recibió una condena de seis años de cárcel, por el delito de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, por utilizar una identidad falsa en Bolivia.



Las autoridades de Brasil informaron, sin embargo, que era acusado por delitos de narcotráfico en ese país y solicitaron su extradición, pero en ese momento se les informó que debían esperar a que cumpla su condena en Bolivia antes de trasladarlo a la nación vecina.



La semana pasada, autoridades bolivianas aprobaron su extradición, en el marco de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.



El abogado de Montenegro leyó una carta que dejó su defendido, en la que pide un juicio justo para las personas que ayudaron a su permanencia en Bolivia, porque supuestamente no sabían de los delitos por el que era acusado.



"Dice claramente que las personas que están siendo investigadas sean investigadas con honestidad y claridad, siendo que son personas elocuentes, porque no sabían de sus actividades. De la misma manera pide que no se ensañen con la familia", dijo a los periodistas.