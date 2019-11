E.T. volvió a la Tierra 37 años después para reunirse con su amigo Elliott en un comercial conmovedor





29/11/2019 - 09:29:03

INFOBAE.- E.T. y su amigo Elliott volvieron a estar juntos, 37 años después de la inolvidable película de Steven Spielberg.



El extraterrestre y Henry Thomas, el actor que interpretó al pequeño Elliott en el exitoso filme de 1982, se reunieron en un cortometraje que se emitió el jueves durante la transmisión de NBC para el desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s.



El cortometraje de cuatro minutos, titulado “A Holiday Reunion” (Una reunión en las vacaciones), es en realidad una campaña publicitaria para Xfinity, una subsidiaria de la empresa de telecomunicaciones estadounidense Comcast.



El comercial dirigido por Lance Acord muestra a E.T. volver a la Tierra para reunirse con un Elliott ya adulto. Elliot/Henry Thomas, ahora de 48 años, ya tiene su propria familia, con una esposa y dos hijos que se parecen a Thomas y Drew Barrymore, quien en la película interpretó a su hermana Gertie.





Elliot abraza a E.T. emocionado cuando éste vuelve a aparecer en la Tierra después de todos estos años. Al principio, sus hijos están asustados, pero claramente les contó sobre su pequeña aventura de hace casi 40 años.



Así, E.T. se una a la familia para pasar las fiestas. Las actividades que hacen juntos incluyen comer pastelitos, ir en trineo, arrojar bolas de nieve y mirar películas navideñas. E.T. descubre además Internet y la realidad virtual. “Mucho ha cambiado desde que estuviste aquí”, le dice el hijo de Elliot.



Aunque E.T. disfruta pasar tiempo otra vez tiempo con Elliot, comienza a extrañar a su familia, que vemos proyectada en forma de holograma desde una esfera flotante. Buscando llegar a casa, recluta a los hijos de Elliot para recrear esa escena mágica de las bicicletas voladoras, para que pueda regresar a su nave espacial y volver a casa, en una escena casi idéntica a la de la película.





Una versión de dos minutos se emitió en NBC durante el desfile, y el canal Syfy trasmitirá la versión completa durante la trasmisión el jueves por la noche de la original “E.T.”. Un anuncio editado de 30 segundos también se ejecutará durante los descansos publicitarios de la NFL en horario estelar de NBC el jueves, junto con los juegos de fútbol en CBS y Fox, y luego en otros canales y en otros países durante la temporada navideña.



Comcast consultó a Spielberg durante todo el desarrollo del comercial, según una persona familiarizada con el asunto.