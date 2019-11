Jennifer Aniston presumió las enchiladas que cocinó para Jimmy Kimmel







29/11/2019 - 09:24:51

INFOBAE.- En una publicación en su cuenta de Instagram, la ex estrella de la serie “Friends”, compartió un par de fotografías. En la primera imagen, Aniston posó con una bandeja de enchiladas la que estaba a punto de poner en un horno. En la segunda, sólo había un letrero que decía “Las malditas enchiladas de Jimmy”.



La actriz también compartió un video en el que mostró al presentador Jimmy Kimmel el letrero y las enchiladas ya terminadas. “¡Finalmente, alguien me escuchó!”, dijo el cómico a la cámara.



¿Qué es el Friendsgiving?



La historia detrás de esta peculiar celebración se dio a conocer en diciembre del año pasado, cuando Aniston fue entrevistada por el comediante en su show “Jimmy Kimmel Live!”, aquí el conductor le pidió que explicara al público qué era el Friendsgiving (Día de Gracias de amigos).



“(Friendsgiving) Es el día antes al Día de Acción de Gracias, porque me gusta tener un día más tranquilo y no quiero que la gente trabaje, así que les da tiempo de venir(...) pero en realidad lo llamamos Fakesgiving (día falso), porque lo hacemos un día antes”, explicó Aniston.



Sin embargo, Kimmel le confesó a la actriz que tenía un problema muy grave con su festejo, en particular con el menú que ofrecía, ya que era muy similar al que él servía el día siguiente.



“Mi pesadilla se hizo realidad, porque en Día de Gracias yo cocino varias cosas como pavo, papas, pero en tu evento ya habíamos comido todas esas cosas. Así que yo estoy haciendo lo mismo que la gente ya comió la noche previa. Entonces, en esencia convertiste mi comida en sobras”, le narró el también productor.





Así que Kimmel le ofreció una sencilla solución: combinar la comida de otra cultura y hacer una nueva festividad.



“Tal vez podamos designar otra comida especial para cenar que no sea pavo, ni todos los rellenos (...) Albóndigas podrían ser una buena adición. Podría ser una noche italiana o mexicana. Sé que te encanta la comida mexicana. Crear el Graciasgiving o el Amigosgiving sería bueno. Además, creo que si tú lo empiezas a hacer todo el mundo te seguirá. Como con tus cortes de cabello, que se lo cortan igual que tú”, exclamó Kimmel.



La publicación de la también productora, hasta ahora, cuenta con casi cuatro millones de likes. Esta es la publicación número 14 dentro de su red social.



Fue el pasado 15 de octubre que Aniston, quien se rehusaba a tener presencia en el mundo 2.0, se unió a Instagram. Su presentación fue: “Mis amigos me llaman Jen” y estrenó su perfil con una foto junto Matthew Perry, Courteney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer y Lisa Kudrow, sus ex compañeros de Friends.





“Y ahora somos amigos en Instagram también. Hola Instagram”, escribió en su publicación junto a los integrantes de la comedia que cumplió 25 años. A los pocos minutos, el perfil de la intérprete estadounidense dejó de funcionar.



“Somos conscientes de que algunas personas tienen problemas para seguir la página de Jen, ¡el volumen de interés es increíble!”, dijo un representante de la compañía, propiedad de Facebook, al sitio estadounidense Page Six. “Estamos trabajando activamente en una solución y esperamos que la página vuelva a funcionar sin problemas en breve”.