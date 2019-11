El reto de 12 semanas de Thalía para recuperar su cintura de infarto







29/11/2019 - 09:22:32

INFOBAE.- En la década de los noventa el tema de la ajustada silueta de Thalía llegaba demasiado lejos, tanto, que especialistas en materia de estética señalaron que la también actriz había retirado 4 costillas para mejorar su apariencia física.



En respuesta a esas aparentes y falsas acusaciones, Thalía siempre pidió pruebas, las cuales nunca llegaron. Eliminando de tajo esa complicada versión.



Al día de hoy, casi 30 años después, Thalía sigue estando en forma y es su cintura la que vuelve a ser noticia, precisamente por su peculiaridad.



Este 2019 Thalía decidió entrar a un régimen de alimentación debido a que en 2 años cumplirá 50 y según sus palabras, siempre ha querido llegar a una edad madura digna para empoderar a las mujeres que pasan de los cincuenta.



De la mano del entrenador físico del momento, Jorge Valverde, Thalía ha logrado disminuir su grasa corporal para estructurar su musculatura y su condición.



“Eres muy disciplinada. Tenemos que pulir unas cositas, pero vamos súper bien” comentaba el instructor que entre sus cualidades es ser exigente.



La cantante ha logrado presumir a través de distintos videos en sus redes sociales el avance que ha tenido pues ahora posee una parrilla abdominal marcada y tonificada como nunca antes se le había visto



Además de una dieta saludable basada en proteínas y vegetales, sesiones de pesas complementadas con pilates y yoga han logrado fortalecer el cuerpo de la afamada actriz.





Aunque algunos fans han definido la anatomía de la cantante como perfecta, la intérprete de “Arrasando” no lleva todo de manera impecable, pues ha presentado un problema con sus piernas, ya que no las tiene del mismo grueso debido a su masa corporal.



El entrenador, Jorge Valverde quien también es el responsable de las mejorías físicas del cantante J. Balvin comentó a la hermana menor de Laura Zapata que dicho problema tenía arreglo.



Por ahora, la cantante tendrá que hacer rutinas diferentes para cada pierna, para así lograr un tamaño y condición uniforme para sus pantorrillas.



También fue el empresario Tommy Mottola quien decidió ponerse en forma al igual que su esposa, entrando en el concepto de pareja sana y acordando que el 2020 estarán ambos, con toda la actitud.





El rey midas de la industria musical norteamericana, además de bajar masa corporal está marcando sus piernas y brazos por lo que la cantante es la más emocionada de Tommy que, a sus 70 años haya decidido estar en forma para mejorar su salud y su estilo de vida.



Thalía a través de un video que hizo con su entrenador, no dejó pasar con simpatía aquella leyenda urbana que sugeriría el corte de sus costillas, tumbando totalmente la posibilidad.



Será una noche antes de navidad que se cumpla el reto de 12 semanas interpuesto por Valverde para que la cantante mexicana pueda lucir su mini cintura.



Al final, la cantante se siente orgullosa de vencer el paso de la gravedad y mantenerse en forma siendo ejemplo tangible también para todos sus seguidores al mostrarles que todo es posible.