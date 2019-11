Este domingo será local ante Blooming: Más de 2 años del último triunfo de Oriente







29/11/2019 - 06:54:37

El Día.- Los últimos números están a favor de Blooming. Este domingo se disputará el clásico cruceño 188 y la academia suma nueve partidos sin caer ante su rival eterno. Hasta el día del partido serán 2 años y siete meses del último triunfo de los refineros, que se produjo el 30 de abril de 2017, cuando vencieron por 3-0.



Ambos planteles alistan el material humano para buscar las tres unidades y seguir apuntando a su objetivo principal: los celestes quieren alcanzar el cupo a la Libertadores, y los albiverdes intentan consolidar el premio de la Sudamericana.



Más de dos años. El 30 de abril de 2017 Oriente se impuso a Blooming por 3-0, con goles de: Pedro Azogue (Bolívar), José Alí Meza (Mamelodi Sundowns-Sudáfrica) y Carmelo Algarañaz (Always Ready). Este resultado fue el último a favor del conjunto albiverde, pues desde entonces empataron tres partidos y perdieron los últimos seis.



El último compromiso entre ambos se disputó este año el 4 de agosto: la academia cruceña venció por 2-1 con un inspirado César Menacho, que tuvo la confianza del entrenador Erwin Sánchez y anotó un doblete. Pablo Ruiz descontó para los refineros que estaban dirigidos por Marín Camacho.



Consciente del compromiso. "Blooming intentará alargar la racha de no perder con Oriente y nosotros intentaremos cortarla. Es una buena posibilidad para los dos equipos de cerrar el año de la mejor manera", indicó este miércoles Pablo "Vitamina" Sánchez, técnico de los refineros.



Para el compromiso de este domingo el entrenador no podrá contar con Norberto Palmieri, el estratega mencionó que Bryan Calderón y Sueliton Nogueira son las opciones para cubrir la posición.



Sin mucha presión. "Pienso que es un partido más, que es obviamente lindo ganarlo, es una alegría entregarle una victoria a la gente. Esperemos que a Blooming se le dé el triunfo nuevamente", expresó Agustín Sandona, central de Blooming.



Este jueves harán fútbol para ir definiendo el onceno.



73 Victorias

son las que tiene Oriente sobre Blooming, 58 empates y 56 derrotas.



Oriente estuvo más de 3 años sin perder con Blooming



La racha que consiguió Oriente entre 2011 y 2014, fue de 1.307 días, es decir 3 años, 6 meses y 26 días, hasta aquel 23 de noviembre cuando Blooming volcó el resultado (3-2) con gran actuación de Martín Minadevino. Joselito Vaca fue la figura de ese compromiso. Incansable la tarea del creador nacional, cuando su equipo estaba abajo por dos goles empujó y llevó a su equipo hasta el arco de Carlos Arias, no participó directamente de los goles pero fue gravitante para que Blooming crezca en la segunda parte.



El mediocampista y dueño del cintillo de capitán, será nuevamente titular este domingo, ocupando el puesto que dejó el brasileño Rafinha quien sufrió una lesión y volverá el próximo año.