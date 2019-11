La Norma ya está lista: Gobierno acelera liberación de exportaciones







29/11/2019 - 06:45:16

El Diario.- Una de las medidas a tomar para evitar que la economía se vea afectada por la crisis internacional y los bajos precios y volúmenes de venta de gas natural a países vecinos, es liberar las exportaciones, decisión que fue anunciada por el ministro de Economía y Finanzas Públicas José Luis Parada, y ahora el titular de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Wilfredo Rojo, informó que ya tiene lista la norma.



El último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE)m brindado casi a finales de octubre, señaló que la economía boliviana creció al segundo trimestre 3,13%, mientras que la interanual de junio de 2018 a julio de 2019 alcanzó 3,38%, porcentaje que anuló para esta gestión el Doble Aguinaldo.



El INE señaló que uno de los temas que afectó al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) fue la disminución de precios y volúmenes a mercados de Brasil y Argentina, en -31% y -28%, entre enero a junio de la presente gestión.



Ante ese panorama, más las protestas sociales que se registraron entre octubre y noviembre, el sector productivo y exportador fue afectado, y la estimación de crecimiento que se manejaba a principios de año de 4,5%, está lejos de alcanzar, y ya los organismos internacionales, como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el Fondo Monetario Internacional (FMI), entre otros bajaron las estimaciones por debajo del 4%.



Reciente la calificadora de riesgo país Fitch Rating proyecto un crecimiento de 2,5%, y similar cifra estima la unidad de análisis de la Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz (Cainco), mientras la Cámara Nacional de Comercio (CNC) sus perspectivas son más alentadoras, 3,2%.



CONSENSUADA



Entre tanto, Rojo informó que la norma ya fue consensuada con los ministerios de Desarrollo Rural y Economía, por lo que sólo falta cumplir algunos trámites formales para proceder con su aprobación.



“Yo estimo que en un lapso no mayor a 10 días lo vamos a tener, ya lo tenemos el decreto, tenemos que empezar a poner sus firmas, ya está consensuado, respetando los trámites respectivos”, dijo en rueda de prensa.



El ministro explicó que el proceso de pacificación del país fue un elemento que retrasó la aprobación del decreto supremo, pero que ahora será una de las tareas que realizará su despacho.



“Lo haremos en términos generales, cuando lo tengamos lo vamos a anunciar respectivamente. Cuando liberemos las exportaciones vamos a ser un país normal, ahora somos un país anormal”, mencionó.



PRECIOS



Mientras la autoridad reflexionó al indicar que nadie quiere que suban los precios, la población sobre todo no quiere, pero ¿ustedes piensan que este Ministerio tiene la posibilidad de poner precios justos?, ninguno de nosotros somos tan simpáticos como para intentar parecernos a Dios, el mercado es el que debe funcionar.



“Antes de estos 14 años no había ningún precio justo para nadie y nunca hubo desabastecimiento, desde que empezaron a aparecer las limitaciones a las exportaciones, se desapareció el maíz y llegó el momento de que empezamos a importar el maíz de la Argentina, también exportábamos arroz y tuvimos que crear instituciones para importar arroz; en el mercado interno nunca faltó soya, se crearon los precios justos y de repente empezó a desaparecer la harina de soya por ejemplo”, señaló según una nota de prensa del Ministerio de Desarrollo Rural.



Dijo que la población no debe preocuparse por los precios, ya que éstos se regularán automáticamente. “Nosotros tenemos la posibilidad de generar casi el doble de divisas de lo que genera por ejemplo la soya, al momento de liberar la soya”, apuntó.



DÉFICIT COMERCIAL



Mientras tanto, datos del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), en base a información del INE, señala que entre enero y octubre, las exportaciones bolivianas se redujeron en 366 millones de dólares respecto al mismo período de la gestión pasada, mientras que las importaciones bajaron 34 millones, dejando como resultado un déficit comercial de 748 millones de dólares en dicho lapso de tiempo-.



Los principales mercados para las exportaciones bolivianas fueron Argentina, Brasil y Emiratos Árabes Unidos, mientras que los principales proveedores fueron China, Brasil y Argentina, durante el periodo en cuestión.



El déficit comercial registrado hasta octubre de este año es mayor al reportado en el mismo periodo de 2018, de 416 millones de dólares, según el reciente boletín de cifras del IBCE.



Entretanto, el origen de las mayores importaciones que hizo el país fue de China, Brasil, Argentina, Perú, Estados Unidos, Chile y Japón, de acuerdo con el IBCE.



El mayor superávit comercial se registró con Emiratos Árabes Unidos por un valor de 759 millones de dólares, mientras que el principal déficit bilateral fue con China, que superó los 1.449 millones de dólares, precisó el IBCE.