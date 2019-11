El Gobierno bajará tarifas eléctricas en las regiones donde se paga más caro







El Deber.- El ministro de Energías, Rodrigo Guzmán, anunció ayer que el Gobierno presentará en los próximos días un plan para reducir el costo de las tarifas de electricidad en algunos departamentos donde su valor es elevado.



Guzmán explicó que instruyó a la Autoridad de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN) reducir las tarifas de ese insumo para el mercado interno en “algunos departamentos”, en especial para Beni.



“Vamos a garantizar que en los próximos días hagamos anuncios de que la tarifa bajará en algunos departamentos, pero principalmente en Beni, porque actualmente paga tarifas que son el doble con respecto a Santa Cruz y Cochabamba, en todas sus categorías”, indicó Guzmán.



Agregó que ya se conformó la comisión que trabajará sobre el proyecto y en base a estudios técnicos se comunicará la nueva escala de tarifas, que según Guzmán será anunciada este mes.



Además, la autoridad apuntó que retomará las negociaciones para la exportación de energía eléctrica a Brasil y Argentina.



Guzmán realizó el anuncio tras la posesión del nuevo presidente de ENDE Corporación, Fernando Padilla, quien ponderó los avances logrados hasta la fecha, aunque advirtió con sanciones si se detectan irregularidades.



Cabe señalar que en Santa Cruz se aplica la ‘tarifa diferenciada’ o por rangos para el consumo eléctrico de la categoría domiciliaria superior a los 100 kilovatios/hora (kWh), y el mayor valor se presenta para quienes consumen más de 1.000 kWh. La explicación de la Cooperativa Rural de Electrificación (CRE) surge luego de que varios consumidores reclamaran por la elevación desde este mes en el costo del servicio.



Así, para un hogar que consume de 16 a 120 kWh, el kWh va desde los Bs 0,66, pero superando este límite deberá pagar el kWh a Bs 0,84; y si rebasa los 1.000 kWh, que es lo que sucede este mes, la energía le cuesta más: Bs 1,94 el kWh.



Sobre el tema, desde la Autoridad de Electricidad indicaron que en el último año no se incrementaron las tarifas por suministro de electricidad en Santa Cruz. Sin embargo, al comparar los rangos de enero 2018 a noviembre 2019 es evidente un reajuste con tendencia alcista de hasta Bs 0,50.



CRE gestiona rebajas



La Cooperativa Rural de Electrificación (CRE) indicó que está a la espera de la nueva escala tarifaria sin alzas para poder regularizar el cobro del servicio eléctrico. Ratificó además que no habrá cortes a los domicilios por deudas de los usuarios.



Desde la cooperativa indicaron que ya ha presentado su estudio tarifario a la Autoridad de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN) sin incluir ningún incremento en las diferentes categorías. “Queremos aclarar a la población que estamos a la espera de la aprobación de la AETN de nuestro estudio tarifario, que ya fue presentado el mes pasado y que no contempla ningún incremento en el costo del kilovatio/hora de forma tal que beneficie a los usuarios del servicio de electricidad, en cumplimiento a los principios de accesibilidad, calidad y continuidad del suministro eléctrico”, dijo Miguel Castedo, presidente del Consejo de Administración.



Castedo explicó que, al ser CRE una institución regulada, para poder emitir la factura de pago a los consumidores y asociados, requieren que la Autoridad Eléctrica emita la correspondiente aprobación y así evitar especulaciones que puedan intranquilizar a la población.



Por su parte, el gerente general de la distribuidora CRE, Mario Carmelo Paz, manifestó que la cooperativa mantendrá la iniciativa de no cortar el servicio eléctrico a los domicilios por falta de pago hasta enero de 2020.