Descartan cierre de empresas públicas







29/11/2019 - 06:41:42

El Diario.- El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Wilfredo Rojo, descartó ayer jueves que desde su despacho se vaya a promover el cierre de alguna empresa pública y dijo que, en el caso de las compañías deficitarias, se buscará reducir ese índice al menor porcentaje posible.



Déficit. "Yo no voy a cerrar ninguna empresa, vamos a tratar de que represente el menor déficit posible, de tal manera que no se constituya en un gasto para el Estado y no se constituya un peligro para la estabilidad económica del país", informó.



Rojo dijo que, en el poco tiempo que tiene el Gobierno de transición, se buscará "limpiar" las empresas públicas, es decir, transparentarlas para que futuras gestiones decidan el futuro de esas firmas.



Se buscará que todas las empresas públicas tengan un único sistema de trabajo para optimizar su funcionamiento, señaló.



"Vamos a buscar poder desarrollar un sistema único de trabajo, y vamos a buscar de que cuando venga el otro Gobierno tenga el panorama muy claro de qué es lo que se debe hacer; eso dependerá de su oferta electoral, dependerá de sus políticas que quisieran tener", mencionó.



Exportación de electricidad a Argentina y Brasil. Por otro lado el Gobierno nacional indicó que se creará una comisión para retomar las negociaciones de los proyectos de exportación de electricidad a Argentina y Brasil, según informó el ministro de Energías, Álvaro Guzmán.