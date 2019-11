Dura crítica en Santa Cruz: Repudian la presencia de mercenarios argentinos







29/11/2019 - 06:37:08

El Diario.- En medio de una dura crítica llegó ayer una delegación de organizaciones radicales de Argentina al aeropuerto de Viru Viru de Santa Cruz que pretende redactar supuestamente un “informe fidedigno” de la situación del país. Esta situación causó la molestia de ciudadanos bolivianos que los calificaron de “comunistas” y “mercenarios”, cuando en Bolivia se vive un proceso de pacificación.



En redes sociales denunciaron que comunistas argentinos llegaron a Bolivia para apoyar los atentados “masistas”, por lo que la Policía tuvo que intervenir en el aeropuerto de Santa Cruz por que la ciudadanía estaba enfurecida y pedían su expulsión.



La delegación argentina en Solidaridad con Bolivia fue retenida en el Aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz. 14 de sus integrantes, entre los que se encuentran Juan Grabois, Pablo Pimentel, Marianela Navarro, Pablo Garciarena, Pablo Pimentel, Gabi Carpineti, Vicky Freire, Natalia Zaracho, Federico Fagioli, Cristina Vera Livitsanos, fueron separados de la delegación y sometidos a una indagatoria exhaustiva, en un contexto de mucho hostigamiento.



Por el momento siguen esperando que les permitan continuar con su viaje hacia La Paz en compañía de personal del Consulado de Argentina.



Cabe recordar que el pasado martes, varias organizaciones sociales de Argentina designaron una delegación para redactar supuestamente un “informe fidedigno” de la situación en Bolivia, donde aseguran que se produjo un golpe de Estado y se están violando los derechos humanos. El anuncio no fue bien recibido por la ciudadanía después de que un grupo de prensa argentina amarillista llegó a La Paz a ofender y atropellar bolivianos.



Un reporte de la agencia Efe, sostenía que el líder social Juan Grabois detalló que la delegación estaría compuesta por, entre otros, dirigentes sociales, abogados, políticos, defensores de los derechos humanos, académicos y estudiantes, que responden a un pedido directo de referentes sociales bolivianos.



“Recibimos el pedido desesperado de dirigentes sociales y comunitarios, algunos partidarios del Gobierno que fue derrocado por el golpe de Estado que se produjo en Bolivia, y otros que no lo son, por las múltiples violaciones a los derechos humanos”, destacó.



Además, agregó que recibieron una invitación de la Defensoría del Pueblo boliviana, la “única institución democrática que se está sosteniendo” en el país, para realizar una labor que, aseguran, les ha sido negada a diversas instituciones internacionales.



El anuncio fue rechazado por la ciudadanía boliviana, mucho más después del episodio que protagonizó un grupo de prensa argentina que estuvo en Bolivia los días de conflicto y que a vista de la ciudadanía mentía sobre la situación diciendo que en cada esquina de La Paz se vivía una guerra entre bolivianos.



En Bolivia, después de la transición constitucional del mando a Jeanine Añez, debido a la renuncia y posterior abandono de funciones por parte de Evo Morales, grupos vandálicos y guerrillas terroristas incursionaron en las principales ciudades del país, sembrando el pánico, destruyendo y saqueando entidades públicas y privadas, por lo que el gobierno de la presidente Añez determinó el aplicar el Decreto 4078 para frenar la violencia, a través de la protección de las Fuerzas Armadas, en cumplimiento a un mandato Constitucional y no hubo golpe de Estado.