Embajador Serrate dice que hay cambio de proceso y que la base es la política del buen vecino







29/11/2019 - 06:36:01

La Razón.- El embajador en Misión Especial en Estados Unidos, Walter Serrate, explicó que ya no se está en el denominado proceso de cambio sino en “un cambio de proceso” que desde su puesto apunta a hacer de Bolivia un “buen vecino”.



“Alguien decía ya no es un proceso de cambio, es un cambio de proceso donde la misión es ser buenos vecinos, hacer amigos”, sostuvo en una entrevista con la red Uno, donde también reveló que él se ofreció para ser parte de este proceso de transición.



Bolivia mantenía relaciones con Estados Unidos a nivel de Encargados de Negocios, desde que el entonces presidente Evo Morales expulsara en 2008 al embajador Philip Goldberg por denuncias de injerencia en asuntos internos.



La administración de Jeanine Áñez decidió dar un giro en la política exterior de Morales y mejorar las relaciones con Washington, con quien se mantenía una relación marcada por las diferencias político-ideológicas.



“Es una misión lógicamente de corto plazo, de sentar las bases para un cambio más permanente”, explicó en alusión a la tarea que tendrá el gobierno que emerja de las elecciones próximas.



Serrate llamó el “dragón incendiario” a la administración de Morales y aseguró que ahora hay un cambio real basado en el respeto y en la unidad. “Eso lo hace 10 millones de pititas”, en alusión a los bloqueos cívicos que utilizaban pitas para cerrar calles.



“Hay que agradecer a los Estados Unidos por no haber intervenido, gracias a Dios que no hubo intervenciones, a los militares por no haber intervenido, fue un conflicto de la base”, sostuvo y consideró que en la actual coyuntura no se debe estar alineado con ningún país.



El diplomático informó que este viernes viaja a Washington para asumir sus funciones.