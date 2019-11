Fiscalía indaga si Quintana ordenó a vocales del TSE parar conteo rápido







29/11/2019 - 06:27:22

El Deber.- El exdirector de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información (Agetic) Nicolás Laguna es investigado como el principal responsable del manipuleo informático de las actas de las elecciones del 20 de octubre.



La Agetic dependía de Juan Ramón Quintana, que luego de asumir las funciones en el Ministerio de la Presidencia, instruyó la conformación de un “equipo delta” informático, alejado de los llamados “guerreros digitales” que tenían sus oficinas en un edificio del Prado paceño, donde funcionaba la Dirección de Redes, declararon en la Fiscalía tres exfuncionarios que trabajaron con Quintana.



Los fiscales revisan qué grado de participación tuvo en este caso el exministro Juan Ramón Quintana. Así también investigan los nexos que existían entre Nicolás Laguna con la Vicepresidencia del Estado.



Este “equipo delta” fue conformado por jóvenes que supieran manejar equipos informáticos; primero fueron instalados en el piso 20 de la llamada “Casa Grande del Pueblo”, donde estaba la oficina de Quintana. Luego se trasladaron a una casa en la zona de Sopocachi, al lado de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en la calle Campos.



Pero los mismos excolaboradores de Quintana revelaron que Nicolás Laguna trabajó en la Vicepresidencia hasta que fue designado director de Agetic, y ahí también desempeñaba el cargo de manejo de redes sociales y la Unidad de Comunicación.



La audiencia



En la audiencia cautelar de los exvocales María Eugenia Choque, Antonio Costas y Édgar Gonzales, el fiscal Fernando Atanacio explicó a la jueza que los actos de estas autoridades fueron a beneficiar a los candidatos del MAS.



“Desde el comienzo que se han empezado a realizar las elecciones se han ido realizando distintas irregularidades y esas irregularidades, sintomáticamente, han ido construyendo a que el candidato del MAS (…) haya ganado”, señaló en su alocución el fiscal en esa sesión del 12 de noviembre y que se realizó a puertas cerradas. EL DEBER accedió a esas actas.



La autoridad aseguró que, según los indicios que se colectaron hasta ese entonces, existió una manipulación informática a través de un servidor externo que no estaba en el contrato y apareció la noche del 20 de octubre.



En la Policía creen que ese servidor era operado por Nicolás Laguna y sus colaboradores. La Fiscalía busca a Windsor S.Q., que era el jefe de informática del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y hasta ahora no fue ubicado.



Atanacio explicó que la noche del 20 de octubre ordenaron suspender la emisión de resultados TREP, pero la dirección del Servicio de Registro Cívico (Sereci) se niega y sigue emitiendo los resultados; entonces la sala plena de los vocales (cinco, porque no participó Antonio Costas) ordena suspender el servicio de internet.



Pero el Sereci había logrado un contrato con otra empresa de datos y repuso el sistema y también la publicación de los datos. La exvocal Lucy Cruz, al notar que no se detenía la emisión de datos, ordenó a la DNTIC, que dependía del TSE, cortar la energía eléctrica a todo el edificio del Sereci, que está ubicado justo al frente del edificio que alberga a la Dirección de Redes Sociales.



Lucy Cruz



El Sereci había contratado a 350 personas para recibir las fotos de las actas de escrutinio y estas fotos debían ser transmitidas a la empresa Neotech, que era la que suministraba el servicio del TREP. Esas fotos eran almacenadas en la nube y luego de un visto bueno del Sereci se publicaban, explicó Atanacio, pero surgió el conflicto cuando se ordenó la suspensión.



El director del Sereci, Antonio Pardo, se presentó el mismo 10 de noviembre por la noche ante la Fiscalía (el mismo día que fueron detenidos los exvocales María Eugenia Choque y Antonio Costas), y en esa declaración afirma que la orden de suspender el TREP fue verbal de toda la sala plena y no menciona el conflicto que tuvo con los vocales.



La Fiscalía no preguntó sobre el tercer servidor que apareció. Pero el secretario de Cámara del TSE, Henry Ballivián, que también declaró ante los fiscales, afirmó que la razón de la suspensión fue que apareció “un tercer servidor no autorizado en desarrollo y que pertenecería a la empresa Neotech, propiedad de Marcel Guzmán de Rojas.



“Debo manifestar que fue convocado el Dr José Antonio Pardo para aclarar las razones por las que habría manifestado que la sala plena hubiera ordenado la suspensión del TREP, a lo que el referido Dr Pardo, de manera molesta, manifestó que los vocales Édgar Gonzales y Lucy Cruz pidieron apagar el TREP”, refirió Ballivián en su declaración ante los fiscales el 11 de noviembre.