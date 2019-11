El Alcalde Revilla aclara que no hay riesgos en Alpacoma





28/11/2019 - 22:22:44

La Paz.- La declaratoria de Alerta Naranja en el ex relleno sanitario de Alpacoma responde a una necesidad de realizar trabajos de prevención ante la llegada de la época de lluvias. El Alcalde Municipal, Luis Revilla, aclaró que no existe riesgo alguno en el sector, pero sí es necesario tomar previsiones.



Ayer el Concejo Municipal aprobó la ley ‘Situación de emergencia en la categorización de alerta naranja en la quebrada Alpacoma – relleno sanitario Nuevo Jardín de Alpacoma”, con el fin de garantizar recursos para llevar adelante tareas de prevención en la zona.



“No es que tengamos un riesgo inmediato pero justamente tenemos la necesidad de llevar adelante estas obras para evitar que tengamos dificultades hacia adelante”, aclaró la autoridad edil, en una conferencia de prensa en el Despacho del Palacio Consistorial.



En criterio de la autoridad, ante la llegada de las lluvias se tiene la ‘imperiosa’ necesidad de ejecutar las obras: una bóveda en la quebrada de Alpacoma, estabilización en la parte baja del relleno, captación de aguas superficiales y subterráneas, ente otras.



En referencia a la implementación de una planta de tratamiento de lixiviados en el área, la autoridad edil explicó que se tiene que contratar a la empresa que pueda construir la planta de manera inmediata. Se espera que en tres semanas pueda estar funcionando.



“Es justamente para evitar que tengamos problemas particularmente en relación a las lluvias, por ello, es que el Concejo Municipal ha ratificado una resolución que firmamos ya hace un par de semanas declarando esta emergencia en el área de Alpacoma”, remarcó.



La normativa municipal aprobada permitirá al Ejecutivo edil destinar recursos extraordinarios para impulsar las obras referidas. La inversión llega a los Bs 25 millones.



“Son recursos municipales obviamente, son recursos que hemos tenido que reformular del presupuesto para atender justamente esta tarea de estabilización”, explicó el Alcalde.



Según la autoridad, se tuvo un retraso en la aprobación de la ley. Sin embargo, luego de la aprobación se iniciaron los procesos administrativos respectivos para iniciar los trabajos ‘hoy mismo’.



Revilla también recordó que se rescindió el contrato con la empresa Tersa S.A. y es la Municipalidad paceña la que llevará adelante los trabajos referidos a fin de garantizar la estabilidad del área.