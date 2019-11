Ministro dice que Torrico debe ser procesado por instigación al genocidio







28/11/2019 - 22:17:04

Opinión.- El ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, manifestó que el asambleísta departamental de La Paz, Gustavo Torrico (MAS), debe ser investigado y procesado por instigar a cometer el delito de genocidio durante los conflictos de octubre y noviembre.



Justiniano manifestó que varias personas incurrieron en el delito de "genocidio", cuando se incitó a afectar a la población de manera criminal, actos que se circunscriben en el ámbito penal.



"Hay una actividad del Ministerio y de la Policía para investigar y sancionar a quienes cometieron actos de instigación del delito de tentativa de genocidio. Entre ellos salta, el señor Gustavo Torrico que debe ser investigado, procesado y debe responder ante la justicia", afirmó la autoridad en Bolivia Tv.



Aseguró que durante el conflicto que se inició tras las Elecciones Generales del 20 de octubre, en el Movimiento al Socialismo surgieron muchos "incitadores y agitadores" que cometieron actos delincuenciales. "No hay persecución política, pero hay que diferenciar al dirigente del delincuente".



"Cuando ese dirigente recibe plata para comprar dinamita para tumbar un puente ahí se convierte en delincuente. Hubo instigadores, financiadores del cerco que fue un cerco criminal, porque buscaba que no haya alimentos", insistió Justiniano.



El pasado mes de octubre, Torrico, exviceministro de Régimen Interior y asambleísta de La Paz, aseguró que el MAS se defenderá contra quién sea. Por ello, preguntó a las madres bolivianas, de los jóvenes que van a las protestas convocadas por cívicos, si están dispuestas a sacrificar a sus hijos hasta la muerte.



"No sé cuántas madres están dispuestas a sacrificar a sus hijos, llevarse ese dolor tan criminal que es el sentir la muerte de tu hijo, que incluso no es lo mismo que la muerte de tus padres", manifestó el asambleísta, en entrevista con medios estatales.



La autoridad explicó sobre el sentimiento de una persona cuando pierde a un ser querido, no es lo mismo perder a un padre de familia que perder a un hijo de 18 o 20 años de edad, haciendo alusión a los jóvenes que salen a las calles a protestar contra el Gobierno bajo convocatoria de los cívicos.



Por estas declaraciones, Torrico recibió una ola de críticas, desde ese tiempo la autoridad departamental no apareció, ni siquiera en las sesiones de la Asamblea Legislativa Departamental, denunció su colega Claudia Bravo.



El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, denunció al expresidente Evo Morales por el delito de sedición y terrorismo, luego que se reveló un video en el que se ve al dirigente Justino Yucra conversar presuntamente con la exautoridad quien da instrucciones de cercar la ciudades.