Fiscal General aclara que no existe notificación azul contra Morales





28/11/2019 - 21:10:44

Sucre.- El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce, informó hoy que se ha confirmado mediante un reporte oficial de Interpol que no se existe ninguna notificación azul para el ex Presidente de Bolivia, Juan Evo Morales Aima, porque se tiene el dato de su ubicación.



“Nosotros hemos confirmado a través de Interpol que no existe ninguna notificación azul, tampoco el Ministerio Público ha solicitado la activación del código azul”, sostuvo el Fiscal General.



La autoridad aclaró que la notificación azul tiene una particularidad de ubicar el paradero de una persona y como Ministerio Público se tiene conocimiento de la ubicación del señor Evo Morales, por ello no se considera conveniente la solicitud.



La máxima autoridad del Ministerio Público dijo que las declaraciones que emitió el Fiscal Departamental de La Paz, William Alave, sobre la notificación del código azul solo fue “un comentario”, relacionado al caso.



De acuerdo de los colores de notificación de la Interpol, la notificación azul sirve para recopilar información adicional sobre la identidad de una persona, ubicación o actividades en relación a un delito, por ello, no aplica a la investigación que se realiza en contra del señor Morales porque se conoce su identidad completa y su ubicación.