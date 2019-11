Brasil inaugura la cuarta hidroeléctrica más grande del mundo







28/11/2019 - 20:33:12

Agencia Brasil.- Con la activación de su 18.ª y última turbina, entró en funcionamiento el miércoles (27) la Central Hidroeléctrica Belo Monte, la más grande planta 100% brasileña y la cuarta más grande del mundo. El accionamiento de la turbina marcó la inauguración oficial del emprendimiento, que tiene una capacidad total de 11.233,1 megavatios (MW) y una generación de energía promedio de 4.571 MW.



El presidente Jair Bolsonaro asistió a la ceremonia en el municipio de Vitória do Xingu, estado de Pará, ubicado en la Amazonía brasileña. Los estudios de viabilidad para la implementación de la planta comenzaron en 1975, pero la obra se inició tan solo en 2011 y duró poco más de ocho años. El contrato para la operación de Belo Monte, que fue rematado en una subasta por el consorcio Norte Energia y se inició en agosto de 2010, tiene duración de 35 años.



Obra grandiosa



Con un presupuesto de US$ 4,46 mil millones, la construcción de la planta se financió principalmente con fondos del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). Según la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel), la energía generada por Belo Monte servirá a unos 18 millones de hogares en todos los estados del país, lo que equivale a una población de 60 millones de personas.



“La producción de energía de Belo Monte representa el 7% de la capacidad total de la producción brasileña. Cuando todas las unidades generadoras de la planta operan simultáneamente, pueden atender a un 10% de la demanda del mercado nacional”, dijo el ministro de Minas y Energía, Bento Albuquerque, quien recordó que las obras de construcción de Belo Monte generaron más de 30 mil empleos directos y utilizaron una cantidad de concreto suficiente para construir 37 estadios del tamaño del Maracanã.



El área inundada de la planta es de 478 kilómetros cuadrados. Los embalses se encuentran entre los municipios de Altamira, Brasil Novo y Vitória do Xingu, pero el área total de la planta alcanza también Anapu y Senador José Porfírio.

Costo de la energía



En su discurso, el gobernador de Pará, Helder Barbalho, destacó el tamaño de la obra y reforzó la vocación del estado para la producción hidroeléctrica. La planta de Tucuruí, la segunda más grande 100% brasileña, también está en Pará.



Barbalho consideró, sin embargo, que los consumidores locales aún pagan un precio muy alto por la energía. “El mismo estado que produce y exporta energía, hoy tiene la tercera factura de energía más cara en Brasil”, dijo.