CAN aprueba norma que promueve mejora en calidad de productos andinos y facilita comercio regional





28/11/2019 - 18:10:22

ABI.- Los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) aprobaron una norma que facilita el comercio entre Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, a través de la mejora en la calidad de los productos y la eliminación de obstáculos técnicos innecesarios al comercio en la región.



Según un boletín institucional, el secretario general de la CAN, Jorge Hernando Pedraza destacó que la decisión que actualiza el Sistema Andino de la Calidad fue aprobada en la víspera durante el periodo 150 de las sesiones extraordinarias de la comisión de la CAN.



"Esta nueva decisión promueve la generación de una mayor confianza en la infraestructura de la calidad de los cuatro países de la CAN, en un mercado competitivo y globalizado, acorde a las actuales normas y prácticas internacionales", explicó.



Pedraza dijo que la norma de carácter supranacional, que reemplaza a la decisión que estuvo vigente durante los últimos 22 años, presenta una reestructuración del sistema con lo cual se evitará la duplicación de esfuerzos o tareas en los organismos competentes de los países andinos y se eliminarán procedimientos obsoletos, haciendo del sistema una herramienta más ágil y efectiva.