Ministro de Salud asegura que de 702 ciudadanos cubanos que trabajaban en Bolivia 205 eran médicos







28/11/2019 - 13:14:37

ABI.- El ministro de Salud, Aníbal Cruz, informó el jueves que de 702 ciudadanos cubanos que trabajaban en Bolivia, 205 eran médicos, el resto eran choferes, técnicos y operadores, lo que según dijo generó "un daño económico" al Estado boliviano.



"Hemos hecho una investigación al respecto y son 702 ítems este año para médicos cubanos, y solamente eran 205 médicos y los demás eran técnicos, operadores y choferes", dijo en entrevista con la red Unitel.



Cruz explicó que solo en este año se gastaron 53.121.000 bolivianos en la contratación de ese personal, tomando en cuenta que no todos eran profesionales médicos.



"Según la primera investigación se pagaba 1.032 dólares por cada cubano que estaba en Bolivia, y que no se le pagaba a cada uno sino a la misión cubana, y ese dinero se les entregaba a dos personas de nacionalidad cubana que ya salieron del país", señaló.



Cruz, quien asumió funciones en el Ministerio de Salud hace más de una semana, también denunció que a esos ciudadanos cubanos se les pagaba 68 bolivianos por viáticos por día, además de financiar su transporte interno en el país.



Dijo que su despacho realiza una auditoría a todos esos recursos económicos que eran se destinaron a esos ciudadanos cubanos, para cuantificar a cuánto asciende el daño económico al Estado, que más fue una ayuda al Gobierno de Cuba.



Residentes cubanos trabajaron en los últimos años en el país en programas del Ministerio de Salud como "Operación Milagro", entre otros.



En pasados días salieron del país más de 200 médicos oriundos de Cuba que permanecieron en el país durante los últimos años, tras un acuerdo entre los gobiernos de Bolivia y Cuba.



El ministro aseveró que se repondrá los lugares que dejaron los 205 médicos cubanos, para restablecer el servicio de salud a la población, aunque lamentó que su despacho no cuente con datos de años anteriores, ya que se reportó un daño al sistema de información, cuando él asumió el cargo.