Uruguay: el escrutinio definitivo consagró a Luis Lacalle Pou como nuevo Presidente







28/11/2019 - 12:23:24

INFOBAE.- Luis Alberto Lacalle Pou fue electo presidente de la República Oriental del Uruguay por el Partido Nacional, luego de que el escrutinio definitivo tras los comicios realizados el domingo mostrara este jueves una diferencia irreconciliable con Daniel Martínez, del Frente Amplio, según reportó la prensa local y reconoció su competidor del Frente Amplio, Daniel Martínez.



Tras concretarse el segundo escrutinio en los departamentos de Artigas, Cerro Largo, Colonia, Durazno, Flores, Lavalleja, Maldonado, Rocha, San José, Soriano, Salto, Tacuarembó y Treinta y Tres, el candidato blanco sumó 3.090 votos y estiró la distancia sobre su competidor del Frente Amplio, quien ya no podrá revertir el resultado a pesar de haber sumado también votos, según reportó el periódico El País. El conteo continuaba aún en Montevideo.



Durante la primera vuelta electoral, celebrada el 27 de octubre, Martínez había sido el candidato más votado con el 39,02% de los votos, seguido por Lacalle Pou que obtuvo el 28,62%. Como ninguno de los dos alcanzó el 50% más 1 estipulado, el 24 de noviembre debió realizarse una segunda vuelta entre los dos primeros candidatos.





En esta segunda instancia Lacalle Pou se impuso ante Martínez, aunque con una diferencia muy estrecha de 48,7% a 47,4% y una gran cantidad de votos observados (35.229 observados), por lo que ningún candidato proclamó la victoria a la espera de los resultados del escrutinio definitivo. Lacalle Pou necesitaba obtener 2.615 votos extra entre los observados para alcanzar la victoria, lo cual logró este jueves tras superar los 3.000.



La victoria de Lacalle Pou pone fin a los 15 años de gobierno del Frente Amplio, representados por Tabaré Vázquez, en dos ocasiones, y José “Pepe” Mujica, y marca la vuelta del Partido Nacional al poder después de 24 años. El último presidente blanco fue Luis Alberto Lacalle, padre del presidente electo, quien ocupó el cargo entre 1990 y 1995.



Tras conocerse la noticia, el presidente electo se expresó en u cuenta de Twitter. “Mi reconocimiento y agradecimiento a todos los hombres y mujeres que están defendiendo los votos y la democracia en cada mesa en estos días. Mi pensamiento está con ustedes”, dijo.



Por su parte Martínez, quien se aferraba desde el domingo a la posibilidad de revertir el ajustado resultado, reconoció finalmente este jueves la derrota con una serie de mensajes también desde su cuenta oficial de Twitter.





“La evolución del escrutinio de los votos observados no modifica la tendencia. Por lo tanto saludamos al presidente electo Luis Lacalle Pou, con quien mantendré una reunión mañana. Agradezco de corazón a quienes confiaron en nosotros con su voto”, expresó Martínez en un primer tuit.



“Seguiremos defendiendo la democracia con más fuerza que nunca”, agregó luego.



Los simpatizantes del candidato blanco habían comenzado ya a festejar el triunfo en redes sociales.