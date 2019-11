Asamblea Legislativa instala sesión para debatir proyecto de ley de selección de vocales del TSE







28/11/2019 - 12:18:31

ABI.- La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) instaló el jueves sesión para debatir el proyecto de reglamento y convocatoria de selección y elección de vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia.



"Lo importante es que podamos lograr un consenso con las personas, en particular que respondan al pueblo boliviano garantizándole capacidad integridad sobre todo absoluta imparcialidad", dijo el senador de Unidad Demócrata (UD) y presidente de la Comisión Mixta de Constitución, Oscar Ortiz.



Mencionó que esta jornada se prevé sancionar el reglamento y convocatoria para que mañana, viernes, se publique en los medios de comunicación de prensa escrita, y después corran los plazos para la postulación de los profesionales.



Recordó que el tiempo de selección y elección de vocales se redujo de 40 a 20 días calendario, por la premura de convocar a nuevas elecciones.



Agregó que el postulante a vocal debe cumplir varios requisitos, entre ellos, ser un profesional idóneo, tener 30 años de edad cumplidos, no tener procesos penales, no tener procesos por violencia, no tener militancia política 10 años antes de su postulación, no haber sido dirigente u ocupar cargos de alto rango del Estado, entre otros.



"También se ha establecido de que varios de los documentos sean presentados con declaraciones juradas, con fin de agilizar el procedimiento, y va ser la Comisión Mixta de Constitución la cual va requerir a esas entidades que les certifique la veracidad de esos documentos", complementó.