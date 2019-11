Guzmán: Gobierno reducirá tarifas por electricidad en Beni y otras regiones con costos elevados







28/11/2019 - 12:14:28

ABI.- El ministro de Energías, Álvaro Guzmán, anunció el jueves que el Gobierno nacional presentará este mes un plan de reducción de tarifas de energía eléctrica en Beni y otros departamentos donde los montos de pago por ese servicio son elevados.



"Va a haber, por supuesto en algunos departamentos algún tipo de reducción, pero principalmente en el departamento de Beni (...), este mes lo vamos a hacer", dijo en un acto de posesión de nuevas autoridades de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE).



Explicó que pidieron un estudio técnico a la Autoridad de Electricidad y Tecnología Nuclear para la aplicación de esa medida.



Dijo que la iniciativa se aplicará porque los bolivianos "merecemos tener tarifas más blandas sin que esto signifique que se lastime la economía del Estado".



Agregó que el Beni merece ser uno de los principales departamentos beneficiados porque sus habitantes han "sido castigados con la energía más cara de Bolivia" y sus tarifas equivalen al doble de lo que se paga en Santa Cruz y Cochabamba.



"Con una energía tan cara no hemos podido desarrollarnos, no hemos podido generar industria y hemos estado lastimando la economía de las personas más necesitadas", enfatizó.



La autoridad aclaró que en el resto de regiones velará que los habitantes de escasos recursos económicos "no tengan que estar buscando dinero para pagar sus facturas y que solamente les alcance el sueldo para cubrir el consumo energético en cada uno de sus hogares".