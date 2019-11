Alejandra Guzmán causó controversia por los cambios en su rostro







28/11/2019 - 09:04:51

INFOBAE.- Tras haberle realizado un tratamiento de microblading a Guzmán, la artista de maquillaje, Clara Hartmann, compartió una foto de la intérprete en la que comparaba el antes y el después. Además de un video que también circuló en redes.



“Mira con quien estoy y mira sus cejas”, dijo Hartmann en el video. “Ya tengo ceja”, expresó muy emocionada la intérprete de “Rosas rojas”.



En las imágenes, se ve que el rostro de la cantante tiene tanto los pómulos como los labios mucho más prominentes. Y, aunque ya se había mostrado así el mes pasado, estas fotos lo hicieron un poco más evidente, por la ausencia de maquillaje.



Tras la revelación del “nuevo” rostro de la cantante de 51 años, los memes en los que la comparaban con “Calamardo guapo”, “Anabelle”, “Ayuwoki”, “Joker” y muchos otros personajes más, no se hicieron esperar.



“Alejandra Guzmán al naturals... ¡pues ni tanto más bien parece al artificial, esos labios se salchicha para asar y esos pómulos de pechuga de pollo inyectados no son de a grapa! Mana ya no te hagas tantas cosas! PD: le quedaron muy bonitas las cejas al ayuwoki”, escribió un usuario en la red social.



“La neta, ya díganle a Alejandra Guzmán que deje en paz su rostro”, expresó otra persona que comparó a la madre de Frida Sofía con un personaje de “El Planeta de los Simios”.



“Me encantó Alejandra Guzmán como el Joker”, declaró un usuario más, mientras que alguien más bromeó con que la cantante interpretaría a Michael Jackson en un nuevo filme.



Cabe mencionar que las modificaciones en su rostro han sido un tema que ha dado de qué hablar desde hace ya un tiempo.



En diciembre del año pasado Guzmán posó en una foto para desear Feliz Navidad a sus seguidores, pero lo que más comentaron fue lo distinta que lucía y le pidieron que dejara de someterse a tratamientos.



A finales de junio, Alejandra compartió en Instagram una fotografía para mostrar su nuevo corte de cabello y posó junto a su estilista, Pepe Gutiérrez.





En septiembre pasado, el programa de “El Gordo y la Flaca” despertó las sospechas acerca de algún procedimiento en el rostro de la cantante. Dentro de la cuenta de Instagram del programa publicaron una imagen y preguntaron a sus seguidores si notaban algo extraño en la cantante.



Varios dieron por hecho que la cantante se sometió a una intervención estética que la dejó transformada o bien que había exagerado con el uso de botox, incluso hubo comentarios en donde expresaban que Alejandra se parecía mucho en esa imagen a su mamá, la actriz Silvia Pinal.



Lecciones de vida que no escuchó



En abril de 2009 la cantante acudió con Valentina de Albornoz para tratar de aumentar el tamaño de sus glúteos. Dentro del procedimiento al que fue sometida, y que tuvo un costo de 98,000 pesos mexicanos ( (USD 5.122 de la actualidad), le inyectaron una sustancia llamada metil metacrilato.



Este procedimiento tuvo consecuencias fatales en su cuerpo y casi le cuesta la vida, pues la sustancia se encarnó en el músculo. Hasta ahora, Guzmán se ha tenido que someter a más de 20 procedimientos médicos.